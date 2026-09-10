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Blusinhas

Lula cita classe média ao assinar fim de taxa das blusinhas: "Gosta de comprar"

De iniciativa do governo, projeto foi sancionado nesta quinta (10/9), após aprovação nas duas Casas no Congresso. Texto sofre resistência de setor de varejo brasileiro

Presidente afirmou que
Presidente afirmou que "não é só pobre" que gosta de comprar produtos importados de até US$ 50 - (crédito: Evaristo Sa / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (10/9) citou a classe média, nesta quinta-feira (10/9), ao sancionar o projeto de lei que pôs fim à cobrança das chamada taxa das blusinhas — nome dado a um imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50.

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"Todo mundo fala que essa lei é para ajudar as pessoas mais pobres. Não é verdade. (...) A classe média compra disso (produtos de até US$ 50). Vamos tirar esse discurso que (fim da taxa das blusinhas) é para os pobres e não para quem gosta de compra essas coisas", afirmou o líder petista, em discurso, na sanção do projeto.

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De iniciativa do governo federal, o projetou surgiu a partir de uma medida provisória (MP) assinada em maio que derrubava um texto, também de autoria do Executivo, que colocava o imposto de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50.

Essa MP foi aprovada na Câmara e Senado, após negociações entre Lula e os presidentes das Casas Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP).

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 10/09/2026 14:11 / atualizado em 10/09/2026 14:14
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