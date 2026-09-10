PT pretende aquecer campanha com comparação entre Lula e Bolsonaro

"Vamos focar em fazer o povo lembrar da fila do osso, lembrar que a picanha era R$ 77, agora está por R$ 55, essas coisinhas assim do dia a dia", disse Teresa a jornalistas - (crédito: Jeferson Rudy/Agência Senado )

A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), afirmou nesta quarta-feira (10/9) que o partido começa a intensificar a estratégia eleitoral para a disputa presidencial. Segundo a senadora, a ideia é iniciar o “aquecimento” da campanha já neste domingo (13), com uma comparação entre os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

A estratégia terá como foco questões do cotidiano, principalmente preços e custo de vida, para destacar a avaliação do PT de que a situação econômica está mais favorável na atual gestão.

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“Vamos focar em fazer o povo lembrar da fila do osso, lembrar que a picanha era R$ 77, agora está por R$ 55, essas coisinhas assim do dia a dia, e ao mesmo tempo da política mais ampla do significado que tem a vitória de Lula para o mundo”, disse Teresa em conversa com jornalistas.

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“Mercado da Mentira”

A ofensiva ocorre paralelamente ao lançamento de uma nova plataforma da campanha de Lula, chamada “Mercado da Mentira”. O site apresenta um comparativo entre indicadores das administrações Lula e Bolsonaro.

A plataforma reúne informações relacionadas à economia e ao custo médio de vida nos dois governos. O conteúdo também apresenta comparações sobre políticas públicas adotadas ou mantidas em cada gestão.