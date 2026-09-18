O grande protagonista é o pequeno produtor, diz Sebrae sobre produção de café 

Carmen Sousa é analista técnica e responsável pelo segmento de café do Sebrae Nacional - (crédito: cb.agro)

A força do café na economia brasileira foi o assunto do CB.Agro desta sexta-feira (18/9), programa realizado em parceria entre o Correio e a TV Brasília. A analista técnica do Sebrae Nacional, Carmen Souza, destacou o protagonismo dos pequenos produtores no mercado de café no Brasil. Segundo ela, a agricultura familiar representa 80% dos estabelecimentos rurais no Brasil.

Em entrevista aos jornalistas Sibele Negromonte e Roberto Fonseca, Carmen pontuou as principais dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores. Ela afirmou que a maioria enfrenta problemas para administrar o negócio por não entender que a propriedade é uma empresa. “O pequeno produtor ainda não vê, não enxerga a propriedade dele como a empresa dele”, disse.

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Outra dificuldade dos empreendedores apontada por Carmen é a precificação e a divulgação dos produtos. “A gente precisa atacar muito a questão do marketing digital e a precificação para que ele (o pequeno produtor) consiga acessar mais mercado, quer seja localmente, estadual ou nacionalmente e quiçá também internacionalmente”, disse.

Carmen também abordou o impacto das mudanças climáticas nas colheitas de café. Segundo ela, o clima seco, chuvas e geadas prejudicam o grão. Carmen contou que o pequeno produtor sofre mais com esses impactos e destacou a importância de se reunir com entidades para amenizar o prejuízo.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Assista à entrevista na íntegra