BTG assume gestão do Nubank Parque, estádio do Palmeiras, até 2044

Torcida do Palmeiras celebra no estádio, que agora tem o BTG Pactual como novo gestor majoritário da operação. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

O estádio do Palmeiras, recentemente renomeado para Nubank Parque, tem um novo gestor. O banco BTG Pactual acertou, nesta sexta-feira (18/11), a assunção da operação da arena até 2044, quando termina o contrato da construtora WTorre com o clube.

Pelo acordo, o BTG passa a ter o controle majoritário, enquanto a WTorre continua na sociedade com uma participação minoritária. O pré-contrato firmado entre as partes foi encaminhado para a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Questionados pela reportagem, o banco e a construtora não se manifestaram sobre a negociação. Em abril, a WTorre já havia vendido os naming rights para o Nubank, em um processo que contou com a aprovação do BTG, que planejava assumir a gestão.

Ainda em 2024, a Enforce, uma gestora de créditos do grupo BTG, adquiriu a dívida de cerca de R$ 650 milhões que a WTorre possuía com o Banco do Brasil. O valor é referente à construção do estádio, inaugurado em 2024.

O que muda na prática

Apesar da entrada do BTG na estrutura societária, a operação do dia a dia do Nubank Parque não sofrerá alterações. A WTorre manterá um assento no conselho de administração e todos os contratos vigentes com patrocinadores e promotores de eventos serão mantidos.

A equipe que comanda a arena, chefiada por Marcelo Frazão, vice-presidente de entretenimento da Wtorre, também permanece. A relação com o Palmeiras e os repasses de receitas ao clube não serão afetados pelo acordo.

O Palmeiras não participou da negociação, pois possui um contrato de direito de superfície com a WTorre para a administração do estádio até 2044. Após essa data, o clube poderá assumir a operação ou buscar um novo parceiro.

Os repasses ao clube seguem o modelo atual. Nos primeiros cinco anos, o Palmeiras recebeu 5% das receitas, com o percentual atingindo cerca de 15% a partir de novembro de 2024.

Neste ano, a arena ultrapassou a marca de 9 milhões de espectadores em jogos do time masculino profissional do Palmeiras. O feito ocorreu na 357ª partida no local, durante a vitória por 3 a 0 sobre o Santos, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.