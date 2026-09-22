Petrobras enviará sonda para perfurar três novos poços na Foz do Amazonas

A Petrobras enviará, em janeiro, uma sonda de perfuração à Bacia da Foz do Amazonas, na costa do Amapá, para iniciar uma nova etapa da campanha exploratória na região. A informação foi confirmada nesta terça-feira (22/9) por Renata Baruzzi, diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da companhia, em entrevista à Reuters.
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No início do mês, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou a Petrobras a perfurar três novos poços exploratórios em águas ultraprofundas na costa do Amapá. A medida permite a continuidade das atividades no bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial.
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Com a autorização, a Petrobras iniciou o planejamento das próximas etapas da campanha. A empresa dará continuidade à perfuração do poço Morpho, onde foi anunciada, em agosto, a presença de hidrocarbonetos. Na sequência, poderão ser perfurados os poços Manga, Crotalus e Morpho Extensão.
A autorização ocorreu após a retificação da Licença de Operação nº 1.684/2025. Segundo o Ibama, os quatro poços já estavam previstos no Estudo de Impacto Ambiental e no Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), apresentados pela Petrobras em 2021. O planejamento original previa um poço firme e três contingentes.
A licença foi dada após a Petrobras confirmar a presença de hidrocarbonetos no poço pioneiro Morpho. O anúncio foi feito em 14 de agosto, durante a perfuração no bloco FZA-M-59, localizado na Bacia da Foz do Amazonas.
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