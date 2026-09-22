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Petrobras enviará sonda para perfurar três novos poços na Foz do Amazonas

Empresa planeja iniciar em janeiro nova etapa da campanha exploratória na costa do Amapá, após autorização do Ibama

Petroleira dará continuidade à perfuração do poço Morpho, onde foram identificados hidrocarbonetos em agosto - (crédito: BBC Geral)
Petroleira dará continuidade à perfuração do poço Morpho, onde foram identificados hidrocarbonetos em agosto - (crédito: BBC Geral)

A Petrobras enviará, em janeiro, uma sonda de perfuração à Bacia da Foz do Amazonas, na costa do Amapá, para iniciar uma nova etapa da campanha exploratória na região. A informação foi confirmada nesta terça-feira (22/9) por Renata Baruzzi, diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da companhia, em entrevista à Reuters.

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No início do mês, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou a Petrobras a perfurar três novos poços exploratórios em águas ultraprofundas na costa do Amapá. A medida permite a continuidade das atividades no bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial.

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Com a autorização, a Petrobras iniciou o planejamento das próximas etapas da campanha. A empresa dará continuidade à perfuração do poço Morpho, onde foi anunciada, em agosto, a presença de hidrocarbonetos. Na sequência, poderão ser perfurados os poços Manga, Crotalus e Morpho Extensão.



A autorização ocorreu após a retificação da Licença de Operação nº 1.684/2025. Segundo o Ibama, os quatro poços já estavam previstos no Estudo de Impacto Ambiental e no Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), apresentados pela Petrobras em 2021. O planejamento original previa um poço firme e três contingentes.



A licença foi dada após a Petrobras confirmar a presença de hidrocarbonetos no poço pioneiro Morpho. O anúncio foi feito em 14 de agosto, durante a perfuração no bloco FZA-M-59, localizado na Bacia da Foz do Amazonas.



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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 22/09/2026 15:08
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