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Sistema financeiro

Volume de transações via Pix cai após medida provisória que proíbe bets

Transações liquidadas pelo sistema movimentaram R$ 131,5 bilhões nesta segunda-feira (28/9), abaixo dos R$ 156,6 bilhões registrados na segunda-feira anterior

No sábado (26/9), foram movimentados R$ 33,4 bilhões, contra R$ 37,1 bilhões no sábado anterior. - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
No sábado (26/9), foram movimentados R$ 33,4 bilhões, contra R$ 37,1 bilhões no sábado anterior. - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O volume financeiro das transações Pix liquidadas na segunda-feira (28/9) caiu após a edição da medida provisória que proíbe imediatamente a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas no Brasil. A MP foi assinada na sexta-feira (25/9). Dados do Banco Central mostram que o sistema movimentou R$ 131,5 bilhões no primeiro dia útil após a publicação da medida, ante R$ 156,6 bilhões na segunda-feira anterior.

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A diferença foi de R$ 25,1 bilhões, o equivalente a uma redução de cerca de 16% no volume financeiro movimentado entre as duas segundas-feiras

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Na sexta-feira, dia da edição da MP, o Pix movimentou R$ 136,6 bilhões. Na sexta-feira anterior, 18 de setembro, foram R$ 146,4 bilhões. A diferença entre os dois dias foi de R$ 9,8 bilhões, o equivalente a uma queda de aproximadamente 6,7%.


No fim de semana, os volumes também oscilaram entre as duas semanas. No sábado (26), foram movimentados R$ 33,4 bilhões, ante R$ 37,1 bilhões no sábado anterior. No domingo (27), o volume foi de R$ 18,9 bilhões, contra R$ 23,8 bilhões no domingo da semana anterior.



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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 29/09/2026 13:55
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