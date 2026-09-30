Mutirão para derrubar bets ilegais mobiliza governo e Anatel

Entre 22 e 28 de setembro, foram confirmados 6.401 novos sites ilegais e identificados 811 links para essas plataformas nos canais monitorados - (crédito: Freepik/Rawpixel.com)

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Ministério da Fazenda intensificaram o combate às apostas ilegais no ambiente digital. Até ontem, os órgãos solicitaram a derrubada de 5.209 domínios relacionados à exploração irregular de apostas. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já determinou o bloqueio de 2.387 endereços.

Do total, 1.386 domínios foram indicados pela Secretaria Nacional de Direitos Digitais (Sedigi), do MJSP, e 3.823 pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. As medidas integram a implementação da Medida Provisória nº 1.394/2026, que proibiu a exploração, oferta, intermediação e publicidade de loterias de apostas de quota fixa no país.

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A ofensiva também atingiu as redes sociais. Foram removidas 300 páginas do Facebook e 90 perfis do Instagram usados para divulgar ou facilitar o acesso a apostas irregulares. O Ciberlab, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), iniciou, ontem, ações para retirar do TikTok conteúdos relacionados às bets ilegais. No Telegram, as medidas alcançaram 1.014.722 membros e usuários de canais, grupos e perfis ligados às apostas.

Ao todo, 186 aplicativos foram notificados para retirada das lojas da Apple e do Google até 6 de outubro. Oito plataformas — Google, Meta, YouTube, X, Telegram, TikTok, Kwai e Discord — também foram notificadas para remover publicidade de apostas irregulares em até 10 dias.

Segundo o secretário de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Rogério da Veiga, todos os sites já deveriam estar fora do ar nesta terça-feira. As plataformas que operavam regularmente antes da MP serão bloqueadas a partir de 6 de outubro.

A Polícia Federal também investiga crimes relacionados ao mercado ilegal de apostas. Entre março de 2023 e agosto de 2026, foram realizadas 12 operações, com pelo menos 73 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão.

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Novos sites

Monitoramento da Legitbet, plataforma mantida pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), aponta que a oferta ilegal continua se renovando. Foram identificados 894 novos sites ilegais na segunda-feira (28), enquanto a média diária nos sete dias anteriores foi de 914.

No domingo seguinte à publicação da MP, o número chegou a 3.094 novos endereços, cerca de 67 vezes acima do registrado no domingo anterior. Entre 22 e 28 de setembro, foram confirmados 6.401 novos sites ilegais e identificados 811 links para essas plataformas nos canais monitorados.

Para o presidente da ANJL, Plínio Lemos Jorge, a falta de informações sobre quantos dos 5.209 endereços foram efetivamente bloqueados evidencia a dificuldade de interromper a operação das plataformas. "Essa ausência de informação mostra que os próprios ministérios e a Anatel reconhecem que não conseguem derrubar esses sites porque minutos depois surgem outros, em outros endereços", afirmou.

A ação envolve monitoramento contínuo das plataformas, compartilhamento de informações entre órgãos públicos, identificação dos responsáveis e medidas administrativas e investigativas.