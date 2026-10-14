BNDES aprova R$ 181 mi para desenvolvimento de novo híbrido da Renault Geely

Confirmação do desenvolvimento e implementação da nova tecnologia ocorreu em setembro, na sede da Renault Geely no Brasil - (crédito: Divulgação)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou, nesta quarta-feira (14/10), o financiamento de R$ 181,8 milhões para a montadora Renault Geely do Brasil, que pretende utilizar os recursos para a fabricação de um novo veículo com tecnologia de propulsão híbrida inédita no país. A previsão da empresa sino-francesa é de lançamento já em 2027 e faz parte do ciclo de investimentos da marca no território nacional, de R$ 5,8 bilhões em três anos.

O projeto é conduzido na fábrica da empresa em São José dos Pinhais, no interior do Paraná, e a confirmação do desenvolvimento e implementação da nova tecnologia ocorreu no último mês de setembro, em evento realizado no Complexo Ayrton Senna (PR), sede da montadora.



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O financiamento concedido pelo BNDES faz parte do programa Mais Inovação, que tem o objetivo de promover a digitalização, pesquisa e desenvolvimento tecnológico no país com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Segundo o presidente do banco de desenvolvimento, Aloizio Mercadante, a produção de novas tecnologias para veículos híbridos flex contribui para deixar o país “bem-posicionado” no processo de transição energética dentro do setor automotivo. “A descarbonização e a industrialização verde são pilares estratégicos para construir um futuro mais sustentável e garantir qualidade de vida para as próximas gerações”, destacou.

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Já o diretor financeiro da Renault Geely do Brasil, Milton Trein, disse que o financiamento contribui para acelerar a mobilização de recursos e competências de engenharia no país. “A operação reforça a atratividade do Brasil para investimentos em inovação, ao viabilizar o desenvolvimento local de tecnologias estratégicas”, comentou o executivo.



