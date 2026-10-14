Ford convoca donos da picape F-150 para reparo gratuito e rápido

Ford F-150 é alvo de recall por falha na fixação das cintas do tanque de combustível, afetando modelos de 2023 a 2026 - (crédito: Ford/Divulgação)

A Ford anunciou nesta quarta-feira (14/10) a abertura de um recall para proprietários das picapes F-150 fabricadas entre os anos-modelo 2023 e 2026. A convocação acontece por causa de uma falha identificada no processo de montagem das cintas de fixação do tanque de combustível.

De acordo com a montadora, essas cintas de sustentação podem não ter sido encaixadas da maneira correta na estrutura dos veículos durante a produção. Essa fixação insuficiente traz riscos diretos ao funcionamento mecânico da picape e à segurança de trânsito, segundo o portal g1.

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Riscos e consequências do defeito

A fixação inadequada dos componentes pode gerar vazamento de combustível, aumentando as chances de incêndio. O problema técnico também apresenta capacidade de provocar o desligamento repentino do motor enquanto o automóvel estiver em circulação.

Em situações extremas, existe a possibilidade de o tanque se desprender integralmente durante a condução. Caso a peça caia com o veículo em movimento, há risco evidente de acidentes, trazendo danos físicos graves e perigo de morte aos passageiros e a terceiros.

Atendimento e reparo gratuito

A montadora definiu como solução para os veículos atingidos a inspeção técnica e, quando houver necessidade, a troca gratuita das cintas do tanque. O procedimento de checagem e substituição tem tempo estimado em cerca de 30 minutos.

Proprietários das unidades convocadas já podem solicitar o agendamento prévio nas oficinas autorizadas. A Ford do Brasil optou por não informar o número exato de picapes afetadas pela convocação.

Chassis envolvidos no chamado

A lista de veículos engloba diferentes períodos de produção e códigos de identificação. Verifique a relação de unidades que necessitam de atendimento:





Modelos 2023: unidades com identificação 1FTFW1E55PFC08949, fabricada em 24 de junho de 2023, e 1FTFW1E59PFC16598, fabricada em 13 de julho de 2023;



Modelos 2024: chassis com finais de RFB76740 até RFC06031, fabricados entre 11 de setembro de 2024 e 25 de outubro de 2025;



Modelos 2025: chassis com finais de SFA78535 até SFC65449, com produção realizada entre 1º de abril de 2025 e 1º de dezembro de 2025;



Modelos 2026: chassis com finais de TFA42762 até TFC11542, produzidos entre 26 de janeiro de 2026 e 25 de agosto de 2026.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

