Projeção para deficit primário em 2026 sobe a R$ 53 bi, aponta Prisma Fiscal

Se confirmada a projeção, o governo fecharia o ano com um deficit acima do limite inferior da meta fiscal para o ano - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Ministério da Fazenda divulgou o relatório Prisma Fiscal de outubro, que reúne as estimativas das principais instituições ligadas ao mercado financeiro brasileiro para as contas públicas. No documento publicado nesta quinta-feira (15/10), a mediana das projeções para o resultado primário do Governo Central aponta para um deficit de R$ 53,04 bilhões em 2026, acima da previsão do mês anterior, que indicava saldo negativo de R$ 52,27 bilhões.

Se confirmada a projeção, o governo fecharia o ano com um deficit acima do limite inferior da meta fiscal para o ano, que equivale a 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, uma série de gastos foi retirada do cálculo da meta fiscal para atingir o resultado esperado ao final do ano. A mediana das projeções do mercado para as despesas ficou estável em R$ 2,625 trilhões, enquanto a estimativa para a receita líquida caiu de R$ 2,581 trilhões para R$ 2,580 trilhões.

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Apesar de a maioria das projeções indicar um resultado acima do limite previsto para 2026, o governo acredita que atingirá o deficit zero (ou um resultado próximo disso) neste ano, de acordo com o último Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP), que reduziu em R$ 1,9 bilhão o bloqueio de despesas do Orçamento e justificou a medida com a queda das despesas com a Previdência Social.

O mercado também elevou as estimativas para a relação entre a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) e o PIB. Na comparação com setembro, a mediana das projeções para a relação dívida/PIB passou de 83,2% para 83,4% no final do ano. Por outro lado, a previsão para a atividade econômica em 2026 passou de R$ 13,650 trilhões para R$ 13,948 trilhões.