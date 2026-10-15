Abono salarial: pagamento de lote complementar começa nesta quinta (15)

Dinheiro do Abono Salarial é liberado para mais de 1 milhão de trabalhadores nesta quinta-feira - (crédito: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil )

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) inicia nesta quinta-feira (15) o pagamento do lote complementar do Abono Salarial. A liberação contempla 1.030.899 trabalhadores com direito ao benefício, somando um investimento de R$ 804.241.612,00.

O lote atende profissionais cujos dados foram transmitidos ou corrigidos pelos empregadores entre 1º de setembro de 2025 e 20 de junho de 2026. Os valores ficam disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026, dentro do calendário iniciado em 16 de fevereiro.

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A quantia liberada decorre do reprocessamento de dados do ano-base 2024 enviados após o processamento original. A revisão reconheceu novos beneficiários e recalculou quantias de quem já estava habilitado, apurando divergências salariais e tempo de serviço. O benefício varia de R$ 136,00 a R$ 1.621,00, conforme os meses trabalhados.

Ao todo, 704.398 trabalhadores de empresas privadas (PIS) recebem os recursos por meio da Caixa Econômica Federal. Já o Banco do Brasil faz o repasse para 326.501 servidores públicos com direito ao Pasep.

Critérios de habilitação

O direito ao recurso exige o cumprimento de regras definidas pelo programa:

estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados do primeiro vínculo;

ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766,00 em 2024 de pessoas jurídicas contribuintes do PIS ou Pasep;

ter trabalhado com remuneração por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano-base 2024;

possuir dados do ano-base 2024 informados corretamente pelo contratante no eSocial.

Canais de pagamento

Na Caixa Econômica Federal, o crédito ocorre prioritariamente em conta-corrente, poupança ou Conta Digital. O banco também deposita os valores via aplicativo Caixa Tem, em Poupança Social Digital aberta de forma automática. Quem não tem conta retira os valores em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

O Banco do Brasil prioriza o crédito em conta bancária. A instituição financeira também disponibiliza transferência eletrônica disponível (TED), Pix e atendimento presencial em agências para cidadãos sem conta bancária ou chave cadastrada.Canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, unidades das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego e o telefone 158 prestam informações adicionais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



