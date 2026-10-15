Varejo brasileiro cresce 4% no Dia das Crianças impulsionado por Pix

O varejo brasileiro registrou crescimento de 4% no valor transacionado durante a semana do Dia das Crianças, entre 6 e 12 de outubro, na comparação com o mesmo período de 2025. Os dados foram apurados pela Getnet, fintech de soluções de pagamento com atuação na América Latina e na Península Ibérica. No consolidado geral, o ticket médio das compras avançou 2%.
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Entre as formas de pagamento utilizadas pelos consumidores, o Pix liderou o ritmo de expansão com alta de 32% no volume financeiro movimentado. A modalidade também registrou aumento de 8% no valor médio por compra. O cartão de débito avançou 5% no período, enquanto a utilização do crédito permaneceu estável em relação ao ano anterior.
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O comércio físico manteve trajetória positiva durante a comemoração. O valor transacionado nas lojas presenciais subiu 3%, acompanhado por um crescimento de 4% no ticket médio registrado nesses estabelecimentos.
Desempenho por segmento
O levantamento identificou avanço nas vendas em diferentes setores do comércio:
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lojas de variedades: avanço de 22%;
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artigos e acessórios de uso pessoal e doméstico: alta de 19%;
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supermercados e hipermercados: alta de 17%;
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padarias e confeitarias: expansão de 17%;
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restaurantes: crescimento de 16%.
"O varejo físico continua tendo um papel muito relevante, principalmente em momentos como o Dia das Crianças. E vemos uma dinâmica parecida nos pagamentos: o Pix ganha espaço, mas convive com crédito e débito. O consumidor quer escolher como, onde e com qual meio pagar, e o varejo precisa acompanhar essa liberdade de escolha", afirmou Aline Liston, Head de Pequenas e Médias Empresas da Getnet.
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Atuação no mercado
A Getnet figura como a maior adquirente da América Latina em volume de compras e integra o grupo das dez maiores do setor no mundo. Em 2025, a empresa processou mais de € 238 bilhões distribuídos em 10,5 bilhões de transações, atendendo 1,2 milhão de clientes.
Presente no Brasil como líder em comércio eletrônico, a companhia opera no México, Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, Espanha e Portugal. A instituição fornece gateway de pagamento, soluções para lojas físicas e e-commerce, processamento de transações, prevenção contra fraudes e soluções financeiras para setores como varejo, alimentação, turismo, saúde e beleza.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.