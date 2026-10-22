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Eleições 2026

Empresários cobram de Lula e Flávio ajustes para Selic a 7,5%

Grupo que representa 40% do PIB pede a reforma imediata do Judiciário, respeito ao resultado das urnas e o fim da reeleição para cargos do Executivo

Carta assinada pelo grupo Parlatório cobra que candidatos assumam compromissos com temas que vão da economia à saúde - (crédito: Ricardo Stuckert | Vittor Sales)
Carta assinada pelo grupo Parlatório cobra que candidatos assumam compromissos com temas que vão da economia à saúde - (crédito: Ricardo Stuckert | Vittor Sales)

Carta assinada por mais de 380 empresários, representando 40% do Produto Interno Bruto (PIB), cobra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compromisso com medidas de ajuste fiscal para reduzir a taxa Selic a 7,5% já no ano que vem, e reduzir a dívida pública, caso eleitos.

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O documento foi produzido pelo grupo Parlatório, e endereçado aos dois candidatos que disputam o segundo turno. Também pede medidas como a reforma do Judiciário, o fim da reeleição para o Executivo, respeito à Constituição e à democracia, e a redução da máquina pública. 

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Segundo os executivos, será “imprescindível” atingir um superavit fiscal de, ao menos, 1% em 2027, e um deficit nominal de menos de 7% do  PIB. Eles almejam ainda uma meta de inflação de 3% ao ano, e esperam crescimento anual do PIB também de 3%.


“Tratar como prioridade absoluta, em regime de absoluta urgência, a aprovação de medidas macroeconômicas que resultem na redução gradual e acelerada da taxa de juros básicos (Selic) pela avaliação técnica do Comitê de Política  Monetária (Copom)”, diz a carta.



O Parlatório é coordenado pelo economista e executivo Roberto Giannetti da Fonseca, e as propostas contaram com a colaboração de nomes como o embaixador Rubens Barbosa, o general Otávio Rego Barros — que foi porta-voz da Presidência durante o governo Bolsonaro — o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, e o ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.


Reforma do Judiciário


A carta começa tratando sobre o respeito à Constituição, ao Estado Democrático de Direito e à independência entre os Três Poderes, além do respeito ao resultado das urnas.  Cobra, ainda, uma reforma do Judiciário ainda em janeiro de 2027, com destaque para a elaboração de regras para indicação de ministros ao Supremo Tribunal Federal (STF).


Já sobre a reforma política, os empresários querem acabar com a reeleição para o Executivo, reduzir ou acabar com o Fundo Eleitoral e limitar as emendas parlamentares a 5% da verba discricionária. Para a reforma administrativa, defendem reduzir o número de ministérios e revisar carreiras do serviço público.


O texto apresenta uma série de outras propostas, como a ampliação da cobertura vacinal, a resolução da crise diplomática com os Estados Unidos, meta de 2% do PIB para o gasto com Defesa e soberania na exploração de minerais críticos.


Ao finalizar a carta, os empresários citam já ter se reunido com Lula e Flávio, e que vai monitorar o cumprimento das medidas apresentadas, caso os candidatos assumam o compromisso.


“Desejamos que as eleições sejam realizadas em paz e harmonia pelos eleitores brasileiros de todos os cantos, que o vencedor seja democraticamente reconhecido pela maioria dos votos, e que o exercício do cargo presidencial seja cumprido com integral observação da Constituição Federal”, afirma o Parlatório.



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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 22/10/2026 15:28
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