MC Cabelinho para Flávio Bolsonaro: "Cadê tua carteira de trabalho?"

O artista MC Cabelinho criticou o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) em um novo vídeo publicado no canal Revelando. O cantor citou o histórico de trabalho do senador, que começou na política aos 21 anos, para pedir aos eleitores que não votem em "quem ganhou tudo de mão beijada" e questionou Flávio: "Cadê tua carteira de trabalho?".

No vídeo, intitulado Flavinho de papai, em alusão à expressão "filhinho de papai", o artista se dirige a eleitores que vivem em comunidades ou áreas suburbanas, chamados de "crias", e pede que não votem em Flávio. Para ele, o discurso do candidato do PL é de alguém que não conhece a vida do trabalhador de carteira assinada ou do empreendedor.

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"Você aí, que é 'cria' igual nós, que tá na correria, quer mudar de vida, quer dar uma casa para sua mãe, deixar a tua avó tranquila. Para os meus crias que é [sic] barbeiro, entregador, pedreiro, motorista de aplicativo. Com isso aqui [carteira de trabalho] ou empreendendo. Eu sei que te falaram que o governo está contra você, que quem recebe ajuda é acomodado e que você vai vencer sozinho. Eu também já ouvi esse discurso várias vezes e eu fui ver quem está falando", diz o cantor, antes de listar o histórico de trabalho de Flávio Bolsonaro.

"Quem está falando é o filhinho de papai, que ganhou o primeiro emprego do papai [Jair Bolsonaro] aos 19 anos, em Brasília, mas nem precisou trabalhar. Só ganhava o salário enquanto morava na Barra da Tijuca. Com 21 anos, se elegeu por causa do sobrenome do pai e nunca largou os cargos de político. E ainda passou 4 anos sendo do governo, vivendo de dinheiro dos nossos impostos", continua.

Para Cabelinho, a carreira política iniciada cedo, com a ajuda do pai, e os privilégios que o senador teve ao longo da vida o descredenciam para falar sobre a realidade do trabalhador.

"Um cara que nunca precisou mandar currículo para lugar nenhum, nunca teve que aturar patrão, nunca correu risco, nunca ficou sem receber quando precisou faltar, nunca fez besteira sem ter o papai para limpar. Mora numa mansão com oito vagas na garagem, ficou rico sem mostrar serviço e sem explicar de onde vem tanta grana", afirma o rapper.

Por fim, o cantor questiona Flávio sobre a carteira de trabalho e a trajetória como empreendedor e faz um apelo ao espectador sobre o voto no "filho 01" de Jair Bolsonaro.

"Hoje, a pergunta que eu tenho pro Flávio é a seguinte: cadê tua carteira de trabalho? Tu jogou aonde, chefe? Mostra sua trajetória de empreendedor de sucesso. E para você, que está me ouvindo, tenho outra pergunta: tu vai confiar seu trabalho em quem ganhou tudo de mão beijada?", finaliza o artista.

*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria