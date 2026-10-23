Ibovespa fecha em alta e dólar fica abaixo de R$ 5 antes do 2º turno

No último dia de sessão do mercado financeiro antes do segundo turno eleitoral, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) encerrou o pregão desta sexta-feira (23/10) em alta de 0,47%, aos 205.082 pontos. O principal índice da B3 operou no campo positivo durante praticamente toda a sessão, impulsionado pela reação positiva dos investidores ao resultado da prévia da inflação, divulgado ainda pela manhã, que veio abaixo do esperado pelo mercado.

As principais ações listadas na bolsa fecharam o dia em alta, incluindo as dos bancos, além de Vale e Petrobras. Os papéis da petrolífera, no caso, também foram influenciados pela nova valorização do preço da commodity, que segue renovando as máximas dos últimos meses diante do aumento das tensões no Oriente Médio. O barril do tipo Brent chegou ao maior patamar desde junho de 2022 nesta sexta-feira, aos US$ 116,72.

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No câmbio, o real também se valorizou ante o dólar, na esteira do movimento positivo do mercado acionário. A moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 4,99, após uma queda de 0,9%. Na semana, o valor da divisa recuou 1,64%, na contramão da valorização no exterior.

Para o especialista Rafael Pastorello, portfólio manager do Banco Sofisa, embora o resultado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) tenha vindo abaixo das expectativas do mercado em outubro, com alta de 0,32%, o principal foco de atenção do mercado doméstico esteve na aproximação do segundo turno, que intensificou a volatilidade dos ativos ao longo da semana, diante de pesquisas que ainda indicam uma disputa acirrada entre os presidenciáveis.

“Em linha com o movimento observado no DXY, índice que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas, o real apresentou valorização ao longo da semana. Apesar do cenário favorável, a volatilidade se fez presente, refletindo tanto a aversão ao risco no exterior quanto as incertezas do cenário doméstico”, destacou Pastorello.



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Na avaliação de Vitor Kayo, economista sênior da Nomad, a alta do petróleo deu força à Petrobras, cujas ações subiram e ajudaram a puxar o índice, assim como as dos grandes bancos. “As compras ganham ritmo no decorrer da tarde, com investidores se posicionando antes do resultado de domingo. O pano de fundo continua prudente, com o mercado esperando o debate e as últimas pesquisas, num pregão de acomodação de carteiras antes da votação”, comentou o economista.









