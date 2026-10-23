Prévia da inflação: IPCA-15 desacelera para 0,32% em outubro

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito apresentaram alta. O principal impacto veio de Alimentação e bebidas, que subiu 0,88% - (crédito: Magnific)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação brasileira oficial, registrou alta de 0,32% em outubro, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (23/10). O resultado representa uma desaceleração em relação a setembro, quando o indicador avançou 0,70%. No acumulado de 2026, a inflação chegou a 4,15%. Em 12 meses, atingiu 4,62%, acima dos 4,47% registrados no período imediatamente anterior. Em outubro de 2025, o índice havia sido de 0,18%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito apresentaram alta. O principal impacto veio de Alimentação e bebidas, que subiu 0,88% e contribuiu com 0,19 ponto percentual para o resultado geral.

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A alimentação no domicílio avançou 1,01%, pressionada principalmente pelo tomate, que ficou 24,54% mais caro. Também tiveram aumentos a cebola (13,63%), a batata-inglesa (10,96%) e o arroz (5,80%). Na direção oposta, houve queda nos preços da cenoura (-10,67%), das frutas (-1,37%) e do café moído (-1,16%). A alimentação fora do domicílio acelerou para 0,56%, com altas nas refeições e nos lanches.

O grupo Habitação foi o único entre os destaques a registrar queda, com recuo de 0,10%. O resultado foi influenciado pela redução de 0,89% na energia elétrica residencial, relacionada à mudança da bandeira tarifária amarela para a verde, sem cobrança adicional, e à incorporação de recursos da repactuação do Uso do Bem Público (UBP) em Fortaleza. Em contrapartida, o gás de botijão subiu 1,28%, enquanto o aluguel residencial avançou 0,28%.

Em Transportes, a variação foi de 0,05%. Os combustíveis aceleraram de 0,22% em setembro para 1,20% em outubro. O óleo diesel registrou alta de 3,70%, seguido pelo etanol (2,73%) e pela gasolina (0,92%). As passagens aéreas, por outro lado, tiveram queda de 9,24%, o principal impacto negativo individual sobre o índice, com contribuição de -0,08 ponto percentual.

Entre os demais grupos, Despesas pessoais apresentou alta de 0,55%, influenciada por cinema, teatro, concertos e pacotes turísticos. Vestuário subiu 0,53%, Comunicação avançou 0,43% e Artigos de residência teve aumento de 0,28%. Saúde e cuidados pessoais registrou variação positiva de 0,15%, enquanto Educação subiu 0,09%.