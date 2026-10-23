Novas medidas simplificam obrigações para MEIs e nanoempreendedores

Pequenos empreendedores expõem seus produtos, público-alvo das novas diretrizes de simplificação da Reforma Tributária para MEIs e nanoempreendedores - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O Decreto nº 13.140/2026 e a Resolução CGSN nº 195/2026 estabelecem novas diretrizes de simplificação para a implementação da Reforma Tributária do Consumo. Os atos normativos reduzem as obrigações acessórias aplicadas a nanoempreendedores e microempreendedores individuais (MEI), garantindo uma transição ajustada à capacidade dos pequenos negócios.

O objetivo central consiste em alinhar as exigências fiscais ao porte econômico de cada atividade produtiva. A proposta busca modernizar o sistema tributário nacional sem impor barreiras operacionais a quem opera em menor escala.

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Dispensa de exigências para nanoempreendedores

A nova regulamentação dispensa os nanoempreendedores da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Esse segmento também não precisa emitir documentos fiscais eletrônicos vinculados aos novos tributos sobre o consumo.

As normas atendem pessoas que desempenham atividades de dimensão reduzida e baixo volume de receitas: muitas delas voltadas à complementação da renda familiar.

Uso da DASN-Simei como documento fiscal

Para os microempreendedores individuais, a legislação autoriza o uso da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei) como documento fiscal eletrônico. Essa alternativa atende as operações destinadas ao consumidor final pessoa física.

O mecanismo reduz despesas de conformidade e facilita o cumprimento das obrigações da Reforma Tributária. A estrutura busca diminuir custos administrativos e ampliar a segurança jurídica dos pequenos negócios, mantendo o controle e a fiscalização ativa da administração tributária.

Ambiente favorável e transição inclusiva

A iniciativa reflete a determinação do Estado brasileiro em conduzir uma transição gradual, responsável e inclusiva. A modernização do modelo tributário busca afastar a complexidade e construir um ambiente acessível ao empreendedorismo.

Com essa definição, milhões de trabalhadores que empreendem em pequena escala ganham tempo para se dedicar à geração de renda, ao desenvolvimento comercial e à criação de oportunidades. As normas asseguram menor volume de obrigações formais no relacionamento cotidiano com o fisco.

O Governo Federal direciona a aplicação prática do novo sistema tributário nacional para que a simplificação beneficie diretamente os menores empreendedores do país, equilibrando conformidade fiscal e eficiência econômica.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.