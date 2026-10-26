Vitória de Lula faz bolsa acionar 1º circuit breaker desde a pandemia

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, tinha queda de 16,59% quando as negociações foram suspensas - (crédito: B3/Divulgação)

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial, realizado no domingo (25/10), foi seguida por um movimento de forte instabilidade no mercado financeiro. Na segunda-feira (26/10), a bolsa brasileira acionou o circuit breaker, mecanismo que suspende temporariamente as negociações diante de quedas expressivas.

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, tinha queda de 16,59% às 10h50, com 171.061 pontos. Na mínima, chegou a 169.516 pontos. O índice teve as negociações interrompidas por 30 minutos, após registrar queda de mais de 10% já nos primeiros minutos do pregão.

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O episódio marca a primeira utilização desse recurso desde março de 2020, no início da pandemia de coronavírus.

A interrupção busca conter momentos de turbulência acentuada e permitir que o mercado absorva as informações antes da retomada das operações. Enquanto o mecanismo estiver em vigor, as negociações de ativos, derivativos e títulos de renda fixa privada ficam suspensas.

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A reeleição também recoloca no centro do debate político a composição do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante o próximo mandato, Lula poderá indicar até quatro novos ministros para a Corte, a depender das aposentadorias e das vagas que se abrirem ao longo do período, ampliando a influência do presidente sobre a formação do tribunal.