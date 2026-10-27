Países Baixos anunciam US$ 500 mi para Fundo de Florestas Tropicais

Iniciativa foi lançada pelo Brasil durante a COP 30, em Belém - (crédito: Bruno Peres/Agência Brasil)

Os Países Baixos anunciaram um aporte de US$ 500 milhões ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), criado pelo Brasil para financiar ações de proteção a florestas no mundo. Ao todo, o fundo já conta com US$ 7,8 bilhões em investimentos.

O compromisso foi anunciado ontem (26/10) durante a COP 17, sobre biodiversidade, na Armênia, por autoridades neerlandesas. Ele deverá ser oficializado na COP 31, que ocorre em novembro, na Turquia.

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Em nota, o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, celebrou a adesão como um “voto de confiança” à iniciativa proposta pelo Brasil.

“Durante décadas, o mundo reconheceu a importância dessas florestas para o equilíbrio do clima, a proteção da biodiversidade e a vida no planeta, mas não criou mecanismos financeiros à altura desse reconhecimento”, disse o ministro.

Financiamento climático

O Fundo reúne recursos privados e de países e organizações filantrópicas, e realiza pagamentos anuais a países em desenvolvimento elegíveis. A meta é chegar a US$ 125 bilhões em investimentos, sendo US$ 100 bilhões de capital privado.

Também já anunciaram aportes Reino Unido (US$ 540 milhões), Alemanha (US$ 1,1 bilhão), Brasil (US$ 1 bilhão), França (US$ 556 milhões), Indonésia (US$ 1 bilhão), Luxemburgo (U$ 55,6 milhões, além de uma contribuição anual de longo prazo) e Noruega (US$ 3 bilhões), além de US$ 10 milhões da Minderoo Foundation e US$ 5 milhões anunciados por The Nature Conservancy (TNC).

O fundo deve entrar em pleno funcionamento nos próximos três anos, iniciando os pagamentos previstos.