China suspende importação de carne bovina da MBRF em Promissão (SP)

O governo chinês suspendeu a importação de carne bovina produzida pelo frigorífico da MBRF (MBRF3), uma das maiores empresas globais de alimentos, em Promissão, no interior de São Paulo. As autoridades chinesas não explicaram o motivo que levou à suspensão e nem quanto tempo durará.
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A medida consta no registro de empresas importadoras de alimentos da China (Ciferquery SingleWindow), gerido pela Administração Geral de Alfândegas da China (GACC), responsável pelas liberações e suspensões de importadores, desde quinta-feira passada (22/10), quando entrou em vigor.
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Não é a primeira vez que o frigorífico é alvo de medidas de suspensão pelo governo chinês. Em 2022, a unidade ficou fora do mercado por um mês. A empresa informou que os demais frigoríficos de Promissão ainda estão em funcionamento, incluindo a exportação para os Estados Unidos.
Segundo informações, foram detectados consecutivos resíduos de fluazuron, utilizado para o controle de carrapato em bovinos. O medicamento não é permitido pelo governo chinês.