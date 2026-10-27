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EXPORTAÇÃO

China suspende importação de carne bovina da MBRF em Promissão (SP)

O comunicado das autoridades chinesas não especificou qual seria motivo da medida e nem quanto tempo vai durar

Não é a primeira vez que o frigorífico é alvo de medidas de suspensão pelo governo chinês. Em 2022, a unidade ficou fora do mercado por um mês - (crédito: Divulgação/Abiec)
Não é a primeira vez que o frigorífico é alvo de medidas de suspensão pelo governo chinês. Em 2022, a unidade ficou fora do mercado por um mês - (crédito: Divulgação/Abiec)

O governo chinês suspendeu a importação de carne bovina produzida pelo frigorífico da MBRF (MBRF3), uma das maiores empresas globais de alimentos, em Promissão, no interior de São Paulo. As autoridades chinesas não explicaram o motivo que levou à suspensão e nem quanto tempo durará. 

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A medida consta no registro de empresas importadoras de alimentos da China (Ciferquery SingleWindow), gerido pela Administração Geral de Alfândegas da China (GACC), responsável pelas liberações e suspensões de importadores, desde quinta-feira passada (22/10), quando entrou em vigor.

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Não é a primeira vez que o frigorífico é alvo de medidas de suspensão pelo governo chinês. Em 2022, a unidade ficou fora do mercado por um mês. A empresa informou que os demais frigoríficos de Promissão ainda estão em funcionamento, incluindo a exportação para os Estados Unidos.  

Segundo informações, foram detectados consecutivos resíduos de fluazuron, utilizado para o controle de carrapato em bovinos. O medicamento não é permitido pelo governo chinês. 

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Maria Beatriz Giusti

Repórter da editoria de Política

Estudante de jornalismo do 8º semestre. Passou pela Rádio Senado, TV Band e atualmente trabalha em Política, Economia e Brasil no Correio Braziliense.

Por Maria Beatriz Giusti
postado em 27/10/2026 11:54 / atualizado em 27/10/2026 11:55
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