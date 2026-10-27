Galípolo descarta possibilidade de assumir Ministério da Fazenda

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, descartou nesta terça-feira (27/10) a possibilidade de assumir o Ministério da Fazenda. Durante coletiva de imprensa, ele negou estar sendo cotado para a pasta e afirmou que pretende permanecer à frente da autoridade monetária, onde tem mandato até o fim de 2028.
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“Não existe eu estar sendo cotado, nada disso relativo à Fazenda”, declarou.
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Galípolo também ressaltou que está satisfeito com a função e destacou o interesse em continuar no comando do Banco Central, apesar dos desafios do cargo.
“Já comentei várias vezes: para quem é economista, não existe emprego mais legal do que eu estou. Adoro meu emprego, apesar dos desafios, não tem nada mais legal do que poder estar no Banco Central do Brasil. Meu mandato vai até o final de 28 e estou muito contente aqui”, afirmou.
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