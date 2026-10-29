Previdência Social concedeu mais de 7 milhões de benefícios em 2025

No último ano, a Previdência Social atingiu um recorde na concessão de benefícios previdenciários. Em 2025, foram registrados 7 milhões de novos pagamentos, entre aposentadorias, pensões e auxílios. Os números são do Anuário Estatístico da Previdência Social 2025, lançado no início desta semana.
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Na relação entre o número de concessões e o de contribuintes em 2025, foram concedidos 88,7 benefícios para cada mil contribuintes da Previdência Social.
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O levantamento apontou ainda a recuperação da base de contribuintes do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) após 2020. Em 2025, cerca de 79,2 milhões de pessoas realizaram ao menos uma contribuição para a Previdência, um aumento de 13,8% em relação a 2015.
A transição demográfica, marcada pelo envelhecimento da população, também aparece nos dados. Entre 2015 e 2025, o número de beneficiários com 80 anos ou mais passou de 3,82 milhões para 4,54 milhões, um crescimento de 18,9%.
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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