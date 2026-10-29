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Acordo Mercosul-UE aumenta em 21% exportações brasileiras a bloco europeu

Destaques envolvem aumento no envio de abacate (421%) e mel (367%) em relação a 2025. Balanço é divulgado em meio a barreiras sanitárias contra carne brasileira

O entendimento é que a redução ou eliminação de tarifas alfandegárias amplia a competitividade dos produtos brasileiros - (crédito: Reprodução)
O entendimento é que a redução ou eliminação de tarifas alfandegárias amplia a competitividade dos produtos brasileiros - (crédito: Reprodução)

As exportações do Brasil aos 27 países-membros da União Europeia aumentaram 21% em comparação aos meses de maio a setembro do ano passado. Assinado cinco meses atrás, o tratado entre o bloco europeu e o Mercado Comum do Sul (Mercosul), embora esteja em vigor, ainda atende pelo título de vigência provisória pelo fato de a tese da redução ou eliminação de tarifas alfandegárias na relação comercial ainda ter de ser aprovada pelos parlamentos das nações que integram o grupo europeu.

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O entendimento da flexibilização alfandegária, já aprovado por todo os países-membros do Mercado Comum do Sul (Mercosul), fez com que aumentasse em até 421% a exportação de abacate brasileiro à UE.

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Outros produtos que registraram aumentos na exportação em relação ao ano passado, o mel e o óleo de milho cresceram 367% e 266%, respectivamente. 


Produtos com crescimento expressivo:



  • Ferrossilício-manganês: +173%

  • Alumínio em bruto: +107%

  • Óleos combustíveis: +102%

  • Etanol: +95,2%

  • Óleo essencial de laranja: +75,8%

  • Maçãs frescas: +29%


O entendimento é que a redução ou eliminação de tarifas alfandegárias amplia a competitividade dos produtos brasileiros. A expansão das vendas ao mercado europeu é endossada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDic), Márcio Elias Rosa.



“Fortalecer nossas relações econômicas com parceiros estratégicos, ampliar as oportunidades para os setores produtivos e gerar empregos de qualidade são objetivos que orientam a atuação do governo. O Brasil ganha novas condições para agregar valor à sua produção e ampliar sua participação no comércio mundial”, afirmou.


Barreiras sanitárias


Mesmo com o aumento das exportações brasileiras à União Europeia a partir do acordo com o Mercosul, o setor de carne enfrenta entraves com o grupo da Europa desde o início de setembro, quando a UE suspendeu a importação desse produtos sob a justificativa de que produtores brasileiros usavam lista proibida pelos países de antibióticos e antimicrobianos na cadeia produtiva animal.


Além da carne bovina, foram embargados por essa determinação da UE carnes de frango, suína e pescados.



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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 29/10/2026 11:48
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