Thiago Nigro: 2027 será ano de sobrevivência e oportunidades para empresários

Thiago Lolkus Nigro, participou de uma coletiva de imprensa durante a convenção da Associação Brasileira de Franchising (ABF), nesta quinta-feira (29/10). - (crédito: Fernanda Strickland)

Comandatuba — O cenário econômico previsto para 2027 exigirá cautela, agilidade e proximidade com os clientes por parte dos empresários brasileiros. A avaliação é do influenciador financeiro Thiago Nigro, que participou de uma coletiva de imprensa durante a ABF Con, nesta quinta-feira (29/10). Para ele, o próximo ano será marcado pela necessidade de sobrevivência dos negócios, mas também poderá abrir oportunidades para empreendedores capazes de se adaptar rapidamente às mudanças do mercado.

Segundo Nigro, a combinação de endividamento elevado, pressão sobre os custos e dificuldades para reduzir os juros pode comprometer os resultados das empresas e o poder de compra dos consumidores. Ele também demonstrou preocupação com a situação das contas públicas e com a possibilidade de o Brasil ter menos espaço para reagir a um cenário internacional desfavorável.

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“De uma forma geral, ano que vem vai ser um ano de sobrevivência, só que, junto com a sobrevivência, tem sempre o outro lado também, que é o ano da oportunidade”, afirmou.

Na avaliação do investidor, períodos de instabilidade também provocam mudanças no comportamento dos consumidores e nas decisões empresariais. Nesse contexto, a capacidade de agir rapidamente e manter relações próximas com os clientes pode fazer a diferença para a continuidade dos negócios.

“Eu nunca perdi um cliente por não fazer um bom serviço. Eu perdi clientes por estar distante deles”, disse. Para ele, a proximidade com o público será especialmente importante diante da possibilidade de as empresas conquistarem menos clientes em 2027.

Falta de previsibilidade preocupa empresários

Nigro apontou a dificuldade de planejamento como um dos principais entraves para quem empreende no Brasil. Segundo ele, a incerteza sobre as condições econômicas e tributárias do próximo ano dificulta a elaboração de orçamentos e a definição de estratégias de longo prazo.



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O investidor destacou que as empresas enfrentam uma tendência de redução das margens, pressionadas pelo aumento dos custos, pela inflação, pelos tributos e pelo endividamento. Nesse ambiente, a perspectiva de juros elevados pode agravar as dificuldades financeiras dos negócios.

“É um absurdo a gente chegar próximo do final do ano sem saber como projetar um aumento relevante para o ano que vem”, declarou.

Para Nigro, a falta de previsibilidade também afeta a confiança dos investidores nacionais e estrangeiros. Ele defendeu maior estabilidade nas políticas econômicas e institucionais, além de uma equipe econômica com experiência no mercado.

*A repórter viajou a convite da ABF