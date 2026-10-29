Polícia desmantela rede de venda ilegal de medicamentos emagrecedores

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quinta-feira (29/10), três pessoas por suspeita de integrarem uma rede de distribuição clandestina de produtos emagrecedores no Distrito Federal e em outros estados.

As apurações, iniciadas em 2024, identificaram uma estrutura organizada para a comercialização de medicamentos contendo sibutramina, substância psicotrópica sujeita a controle especial, sendo rotulados irregularmente como produtos naturais e suplementos alimentares, sem a informação adequada sobre a composição. O grupo utilizava empresas formalmente constituídas, redes sociais, transportadoras e serviços de entrega para movimentar as mercadorias e abastecer revendedores.

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A investigação também apontou os três principais envolvidos no esquema criminoso. Uma mulher era responsável pela coordenação das atividades, incluindo aquisição, divulgação e distribuição dos produtos. O marido dela atuava no apoio logístico, que disponibilizava veículos e a estrutura de um estabelecimento comercial para recebimento e transporte das mercadorias. O terceiro suspeito tratava das vendas diretamente com os consumidores.

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A polícia monitorou negociações, vendas e entregas dos medicamentos emagrecedores e constatou como operava a rede de distribuição.

Nesta quinta, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão no Lago Sul, Paranoá e Santa Maria. No endereços dos investigados, foram apreendidos dezenas de medicamentos, celulares e três carros usados para entrega.