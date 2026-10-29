Governo de MG aumenta vale-alimentação e estabelece reajuste automático

O governo de Minas Gerais elevou de R$ 75 para R$ 100 o valor máximo da ajuda de custo para alimentação dos servidores e empregados públicos do estado. A decisão foi publicada nessa terça-feira (27/10), no Diário Oficial de Minas Gerais, e passa a valer a partir do mês que vem, com o pagamento do valor corrigido a partir de dezembro. Cerca de 40 mil servidores serão beneficiados.

A decisão foi tomada pelo Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin), instância da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão responsável pela condução das políticas orçamentária, financeira, de gestão e de pessoal.

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A resolução, datada do último dia 23, pegou de surpresa as entidades de classe que representam os servidores públicos. De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais (Sindpúblicos-MG), Ronaldo Machado, antes das eleições, as entidades já haviam pedido ao governador Mateus Simões (PSD) a correção do benefício.

“Mas fomos ignorados. Agora, para nossa surpresa, o pedido foi atendido e será muito importante para os servidores, especialmente para os que não ganham nem o salário mínimo”, afirma. Segundo o dirigente, cerca de 50 mil funcionários públicos estaduais enfrentam essa situação.

Atualmente, a ajuda de custo é composta por uma parcela fixa, de R$ 50 por dia efetivamente trabalhado, e outra variável, vinculada ao cumprimento de metas e indicadores estabelecidos por cada órgão ou entidade, cujo teto é de R$ 25. Com a nova regra, o valor máximo diário da parcela variável passa a ser de R$ 50, o que eleva o teto do benefício a R$ 100 por dia.

Além disso, destaca o dirigente, o governo estabeleceu que, a partir do ano que vem, a ajuda de custo será corrigida automaticamente pela Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais (Ufemg), indexador oficial utilizado pelo governo mineiro para atualizar valores de taxas, impostos, multas e outras obrigações estaduais. A unidade é atualizada anualmente, em janeiro, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no Brasil.

Para Machado, Simões poderia ter concedido essa “bondade” antes. “Mas, para o servidor, é muito bom e muito importante. São quase 30% de aumento”, destaca. A última correção do benefício, segundo o dirigente, ocorreu em 2022, ainda durante o governo de Romeu Zema (Novo).

Simões sucedeu Zema em abril deste ano e disputou um novo mandato, mas foi derrotado no primeiro turno pelo senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). A reportagem questionou o novo governo se esse reajuste foi combinado com a equipe de transição , chefiada pelo vice-governador eleito, Luiz Eduardo Falcão (Republicanos), e aguarda uma posição.

A ajuda de custo para alimentação dos servidores foi criada em 2016, durante o governo de Fernando Pimentel (PT), como uma alternativa diante das restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) à concessão de reajustes ao funcionalismo.

A legislação estabelece limites para as despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida dos estados, incluindo os gastos com servidores ativos e aposentados. Essa ajuda, no entanto, não alcançava os servidores das forças de segurança, que só passaram a ser contemplados em março do ano passado, por determinação de Zema.