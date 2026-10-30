Campo Grande lidera crescimento do franchising; Goiânia fica em 5º lugar

Comandatuba — Duas capitais do Centro-Oeste estão entre as cinco cidades brasileiras com maior crescimento no faturamento das franquias no primeiro semestre de 2026. Campo Grande (MS) lidera o ranking elaborado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), com avanço de 21%, enquanto Goiânia (GO) aparece na quinta colocação, com alta de 12%. Cuiabá (MT) ocupa o segundo lugar, com crescimento de 14%.

O levantamento considera as 30 cidades com maior faturamento do setor e as classifica de acordo com a variação nominal registrada entre janeiro e junho de 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Campo Grande passou da 12ª para a primeira posição, mais que dobrando o ritmo de crescimento, que havia sido de 10,19% em 2025. O faturamento das franquias na capital sul-mato-grossense saiu de R$ 811,8 milhões para R$ 982,1 milhões.

Cuiabá também avançou no levantamento, passando do sétimo para o segundo lugar. O faturamento aumentou de R$ 799,1 milhões para R$ 914,8 milhões. Já Goiânia subiu da 16ª para a quinta posição, com receita de R$ 2,14 bilhões, ante R$ 1,91 bilhão no primeiro semestre de 2025.

Entre as cidades que mais cresceram, São José do Rio Preto (SP) ficou em terceiro lugar, com alta de 13%, seguida por Campinas (SP), que registrou expansão de 12% e alcançou a quarta colocação.

Brasília e Salvador registram alta de 9%

Brasília aparece na 18ª posição do ranking, com crescimento de 9% no faturamento das franquias. A receita passou de R$ 3,04 bilhões no primeiro semestre de 2025 para R$ 3,32 bilhões no mesmo período de 2026.

Salvador também registrou expansão de 9%, ocupando a 15ª colocação. O faturamento na capital baiana chegou a R$ 1,91 bilhão, ante R$ 1,75 bilhão no ano anterior.

No conjunto das 30 cidades analisadas, o faturamento cresceu 9% e ultrapassou R$ 64 bilhões. Em 2026, 13 municípios classificados não são capitais, um a menos do que na edição anterior.

Porto Alegre (RS), que liderava o ranking em 2025, com crescimento de 32,97%, caiu para a 12ª posição, com alta de 9%. Jundiaí e Santos, que haviam ocupado o segundo e o terceiro lugares, respectivamente, não aparecem entre as 30 cidades da edição atual.

Norte e Centro-Oeste se destacam

Na comparação por unidades da Federação, Mato Grosso do Sul apresentou o maior crescimento do faturamento das franquias, com alta de 17%. O estado foi seguido pelo Acre (16%), Pará (13%), Amapá (12%) e Paraíba (12%).

Goiás registrou crescimento de 12%, ocupando a oitava posição entre os estados. Mato Grosso também teve expansão de 12%, ficando em sexto lugar. O ranking aponta ainda crescimento de 11% no Amazonas, que aparece na décima colocação.

*A repórter viajou a convite da ABF