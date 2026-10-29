Franqueadores temem carga tributária, custos e falta de mão de obra

Para o presidente da ABF, Tom Leite, a preocupação com a carga tributária também está relacionada às mudanças previstas pela reforma tributária - (crédito: Keiny Andrade/ABF)

Comandatuba — A carga tributária, os custos operacionais e a contratação de mão de obra estão entre as principais preocupações do setor de franquias no Brasil. Segundo a primeira edição do Estudo do Franchising Brasileiro, realizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) em parceria com o Sebrae e elaborado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), 55% dos entrevistados apontam a carga tributária como um dos principais desafios para os próximos 12 meses.

A dificuldade de contratação e gestão da mão de obra aparece em segundo lugar, mencionada por 50% dos participantes. Os juros elevados e o acesso ao crédito preocupam 34%, enquanto 33% citam a inflação e o aumento dos custos operacionais.

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Para o presidente da ABF, Tom Leite, a preocupação com a carga tributária também está relacionada às mudanças previstas pela reforma tributária, especialmente a partir de 2027, com a entrada em vigor da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substituirá o PIS e a Cofins.

“Sem sombra de dúvidas, existe uma relação. (...) Como presidente da entidade e também como franqueador, sou levado a crer que, no contexto atual da reforma tributária, essa seja uma preocupação não só dos franqueadores, mas de todos os empresários que atuam no setor de serviços”, afirmou.

Segundo Leite, a mudança exigirá atenção das empresas, especialmente daquelas enquadradas no regime de lucro presumido. Ele ressaltou que ainda não há uma definição consolidada sobre a alíquota da CBS, embora estimativas discutidas no ambiente político e divulgadas pela imprensa apontem para um percentual em torno de 9%.

O presidente da ABF ponderou, no entanto, que a comparação direta entre as alíquotas atuais e as previstas não representa o impacto efetivo da mudança, uma vez que o novo sistema prevê uma dinâmica de creditamento que também precisa ser considerada.

O levantamento identificou ainda preocupação com a queda ou fragilidade nas vendas, apontada por 29% dos entrevistados, e com a captação de novos franqueados, mencionada por 25%. O ambiente regulatório e jurídico aparece entre os desafios para 9% dos participantes.

Outros fatores foram citados em proporções menores, como inadimplência de franqueados e tecnologia e digitalização, ambos com 8%; concorrência e ponto comercial, com 7% cada; e imagem do franchising, com 5%.

Acesso ao crédito também é desafio

O estudo também avaliou a percepção dos participantes sobre o acesso a recursos financeiros para a expansão das redes. Apenas 11% consideram fácil ou muito fácil conseguir crédito. Outros 36% classificam o acesso como razoável, enquanto 42% afirmam enfrentar dificuldades ou muitas dificuldades para obter recursos. Os 10% restantes não souberam avaliar.

Os dados mostram que, além da pressão tributária e dos desafios relacionados à mão de obra e aos custos operacionais, o franchising brasileiro também enfrenta restrições no acesso ao crédito, um fator que pode comprometer tanto a manutenção das operações quanto os planos de crescimento das redes.

*A repórter viajou a convite da ABF