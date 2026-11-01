Petrobras anuncia aumento de 7,2% em querosene de aviação

Anac mostrou que o preço médio de passagens aéreas — considerando todas as rotas das empresas que operam no Brasil — foi de R$ 746,62 por trecho, redução de 0,5% em relação a setembro de 2025 - (crédito: GPT Image)

A Petrobras anunciou neste domingo (1º/11) o reajuste de 7,2% na querosene de aviação (QAV). Com o aumento, justificado pela petrolífera por causa da elevação do óleo no mercado internacional em meio tensões geopolíticas no Oriente Médio e à redução da capacidade de refino na Rússia e na Ucrânia, o valor do litro de QAV aumentará em R$ 0,45.

Combustível usado por aeronaves, o querosene de aviação tem efeito no preço das passagens aéreas. Um comunicado da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre dados do setor em setembro deste ano mostrou que a querosene de aviação aumentou 54,4% comparado ao mesmo mês, em 2025.

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O mesmo documento mostrou que o preço médio de passagens aéreas — considerando todas as rotas das empresas que operam no Brasil — foi de R$ 746,62 por trecho, redução de 0,5% em relação a setembro de 2025.



Impactos das tensões no Oriente Médio também abrangem a venda de gasolina, diesel e gás de cozinha. Na comercialização desses combustíveis, o governo federal tem adotado políticas de subvenções e de redução de impostos com o objetivo de conter a alta de preços.



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A última movimentação, publicada pelo Ministério da Fazenda na semana passada, prorrogou a medida que zera tributos federais incidentes sobre a importação e a comercialização de gasolina. As medidas também abrangeram o etanol hidratado, que teve sua desoneração prorrogada. Também foi anunciada subvenção adicional aos importadores de óleo diesel de uso rodoviário, que passam a receber R$ 1,40 por litro, por um período de 30 dias.

