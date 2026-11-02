Grécia fecha acordo com Embraer para comprar até seis aviões KC-390

A Embraer assinou um acordo com a Grécia para fornecer até seis aeronaves militares KC-390 Millennium. O contrato, fechado nesta segunda-feira (2/10) pelo Ministério da Defesa Nacional da República Helênica, prevê a compra inicial de três cargueiros, com opção de aquisição de outras três unidades. A entrega do primeiro avião à Força Aérea Helênica está prevista para 2027.

O negócio foi formalizado por meio de um acordo governamental entre Grécia e Portugal. A aquisição tem como objetivo ampliar as capacidades de transporte aéreo e reabastecimento em voo das Forças Armadas gregas, além de fortalecer a interoperabilidade com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e forças aliadas.

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A operação também prevê a possibilidade de cooperação com parceiros europeus em áreas como treinamento, suporte e logística. A iniciativa deve contribuir para a integração da aeronave às operações conjuntas realizadas pelos países aliados.

Com a decisão, a Grécia se torna o sétimo país europeu a selecionar o KC-390, depois de Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, República Tcheca e Suécia. Fora da Europa, o modelo também foi adquirido pelas forças aéreas do Brasil, da Coreia do Sul, do Uzbequistão, dos Emirados Árabes Unidos e da Colômbia.

Desenvolvido para atender a diferentes demandas militares, o KC-390 Millennium é uma aeronave multimissão projetada com foco na interoperabilidade. O cargueiro reúne sistemas de comunicação, recursos de missão e uma arquitetura digital que permite sua utilização em operações conjuntas e em coalizão.

O avião tem capacidade para transportar até 26 toneladas de carga útil e pode atingir velocidade de 470 nós. Também foi projetado para operar em pistas temporárias ou não pavimentadas, característica que amplia as possibilidades de emprego em diferentes condições operacionais.