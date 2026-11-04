Governo define regras do Imposto Seletivo para 2027: veja o que muda

Criado pela Reforma Tributária por meio da Emenda Constitucional 132, o tributo incide sobre artigos avaliados como prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente - (crédito: )

O governo federal finalizou a proposta que estrutura o calendário inicial de cobrança do Imposto Seletivo. Por meio de medida provisória em fase de encaminhamento ao Congresso Nacional, o Palácio do Planalto prevê diretrizes tributárias com início projetado a partir de 1º de fevereiro de 2027, em respeito ao princípio da noventena.

Criado pela Reforma Tributária por meio da Emenda Constitucional 132, o tributo incide sobre artigos avaliados como prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. A estratégia estabelece um modelo transitório previsto para vigorar durante o primeiro ano, com o objetivo de assegurar previsibilidade aos setores produtivos sem gerar descompasso nas receitas públicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Critérios para o cálculo durante a fase de transição

Ao longo de 2027, a proposta prevê que as taxas aplicadas sobre os produtos selecionados espelhem os valores cobrados pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A equipe econômica planeja utilizar fórmulas de equivalência técnica para manter a cobrança estável no intervalo entre o encerramento gradual do IPI e a consolidação do novo sistema.

A previsão inicial alcança diretamente os seguintes segmentos industriais:

Bebidas com alto teor alcoólico e bebidas açucaradas

Cigarros e outros derivados do tabaco

Carros particulares de passeio, aeronaves e embarcações

Apostas e jogos lotéricos, como Mega-Sena, Loteca e Lotofácil

Para assegurar a transição sem vácuo tributário, o governo estuda mecanismos para estender a cobrança vinculada a esses itens até o funcionamento pleno da nova regra, buscando também proteger a indústria doméstica com instrumentos de paridade frente a mercadorias importadas.

Previsão de isenções e alíquota zero

A minuta em discussão delimita situações que não devem sofrer o impacto da nova cobrança em 2027. O benefício atende a demandas de transporte essencial, mobilidade sustentável e inclusão social de determinados grupos, segundo as diretrizes preliminares:

Veículos adquiridos por motoristas profissionais de táxi

Automóveis comprados por pessoas com deficiência ou autismo

Veículos com padrões diferenciados de eficiência sustentável

Caminhões pesados de transporte de carga

Equipamentos de uso operacional das Forças Armadas e das forças de segurança

Extração de bens minerais, prevista para alíquota zero ao longo do primeiro ano

Neutralidade fiscal e projeto definitivo

A proposta busca preservar o equilíbrio fiscal desenhado na transição tributária. Eventuais variações na arrecadação do Imposto Seletivo deverão ter compensação na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Caso a arrecadação se eleve, a alíquota da CBS seria ajustada na mesma proporção para evitar o aumento da carga tributária total.

A etapa gradual está prevista para vigorar até o fim de 2027. Durante esse intervalo, o Poder Executivo planeja submeter ao Congresso Nacional um projeto de lei definindo os percentuais permanentes que vigorarão a partir de 2028.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.