Lula se reúne com Alckmin, ministros e economistas em meio a debate fiscal

Reunião ocorre em meio às expectativas sobre o comando da Fazenda no próximo mandato e antecede pronunciamento de Lula sobre questão fiscal, previsto para domingo (8/11). - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne, nesta quinta-feira (5/11), com ministros e ex-titulares de pastas ligadas à área econômica do atual mandato e de gestões anteriores do petista.

Realizado no Palácio da Alvorada, o encontro ocorre em meio às expectativas do mercado financeiro sobre quem comandará o Ministério da Fazenda a partir do próximo ano, no novo mandato de Lula. O presidente também tem um pronunciamento em cadeia de rádio e TV previsto para a noite de domingo (8), quando deverá tratar da questão fiscal e de futuros projetos de governo.

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Participam da reunião com Lula, no Alvorada, o vice-presidente Geraldo Alckmin; os ministros Dario Durigan (Fazenda), Bruno Moretti (Planejamento), Miriam Belchior (Casa Civil) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos); além dos ex-ministros da Fazenda Fernando Haddad e Guido Mantega.

Também participam do encontro a economista Laura Carvalho, professora da Universidade de São Paulo (USP); o empresário e economista Eduardo Moreira; o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); e o ex-presidente da instituição Luciano Coutinho.