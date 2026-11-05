União Brasil oficializa apoio a reeleição de Motta à presidência da Câmara

O União Brasil oficializou apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) como presidente da Câmara dos Deputados. O anúncio ocorreu na noite de quarta-feira (4/11) em uma celebração com os atuais e os recém eleitos deputados, em que participou o presidente do partido, Antonio Rueda.

O líder do União Brasil na Câmara, deputado Pedro Lucas Fernandes (União-MA), reiterou que o partido integrará o bloco pela reeleição de Motta. "Nosso campo político está aqui nas ideias que o Hugo representa. Pode contar com o nosso time do União Brasil. Eu fico muito satisfeito de poder renovar essa sua presidência”, afirmou o líder.

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Vale lembrar que o partido já tinha anunciado apoio à reeleição de Motta por meio de uma nota conjunta assinada por representantes das siglas PP, PSD, Republicanos, MDB, PSDB-Cidadania, Solidariedade-PRD e Podemos. Juntas, essas legendas totalizam cerca de 252 deputados em 2027.

Motta comanda a Casa desde 2025 e já reúne o apoio de 15 partidos. Além do Centrão, a Federação formada pelo PT, PCdoB e PV também se aliou a Motta. O PL (Partido Liberal) se reúne na próxima quarta-feira (11) para decidir sobre o posicionamento do partido. Uma ala defende o apoio a Motta para evitar um isolamento, mas outra ainda apoia um candidato próprio da sigla.

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O Partido Novo decidiu ter uma candidatura própria à presidência da Câmara. O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) fez o anúncio na terça (3), em um vídeo publicado nas redes sociais. Em 2027, a bancada do Novo contará com 10 deputados.