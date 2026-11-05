Flávio Bolsonaro concede entrevista ao The New York Times: "Em breve"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado na disputa pela Presidência da República em 2026, concedeu entrevista ao jornal norte-americano The New York Times na quarta-feira (4/11). O parlamentar está nos Estados Unidos, de onde pretende ampliar a exposição de suas declarações à imprensa internacional. A conversa com o periódico está prevista para ser publicada nesta quinta-feira (5/11).

A entrevista integra uma estratégia anunciada por Flávio no domingo (1º/11), quando informou que procuraria veículos de comunicação brasileiros e estrangeiros para falar sobre sua situação. A movimentação ocorre após o senador deixar o Brasil, em circunstâncias que ele atribui a uma perseguição política e judicial. Flávio nega ter fugido do país.

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A escolha do NYT ocorre também após uma tentativa de entrevista com a TV Globo não avançar. Em uma carta publicada na rede social X, o senador afirmou que havia recebido um convite da emissora para uma conversa exclusiva, mas estabeleceu condições para participar. Flávio disse que exigiu a exibição integral da entrevista, sem cortes e sem temas previamente vetados. Segundo ele, a Globo não aceitou os termos e desistiu de realizar a conversa.

Na mesma publicação, o parlamentar acusou a emissora de evitar entrevistá-lo. A crítica foi direcionada também ao Fantástico, que, segundo Flávio, exibiu uma reportagem sobre ele sem oferecer espaço para que apresentasse sua versão dos fatos.

NOTA AO BRASIL Fui procurado por vários veículos nesta semana, inclusive pela Rede Globo, que me convidou para uma entrevista exclusiva. Aceitei com uma condição simples: que fosse exibida na íntegra, sem cortes e sem temas proibidos. A emissora preferiu não seguir adiante. Pelo que tudo indica, o Fantástico deste domingo vai exibir uma longa reportagem a meu respeito, sem me dar o direito de resposta. Se o maior grupo de comunicação do Brasil está com MEDO, não tem a menor condição moral de me julgar ou tentar destruir minha reputação. Não sai do Brasil, sai pelo Brasil! Sonhei com a mudança do nosso país para melhor e, no domingo, apenas sete minutos após o anúncio do resultado das eleições já havia uma decisão judicial com medidas cautelares contra mim, com base em mentiras. Doze horas depois e no meio da rua, fui intimado do início da perseguição, ao deixar a casa do Presidente Bolsonaro. Tudo diante do olhar lacrimejado de um pai, com comorbidades, que está condenado a mais de 27 anos de prisão - sem ter cometido crime algum - e que já sofre pela distância de outro filho que não vê há mais de um ano e meio, em função da perseguição ilegal e arbitrária que também sofre. Isso não é democracia e está muito longe de ser um processo judicial justo e imparcial. Ao menos estou num país onde posso manifestar livremente minha opinião, não serei alvo de um juíz que acordou com vontade de fazer o mal e enviou a sua polícia à minha casa para revirar as calcinhas das minhas filhas na gaveta. Fui candidato à Presidência enfrentando todo um sistema que quer as coisas continuem como estão no Brasil: ótimas para eles, mas muito piores para você. Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz e deixo uma reflexão: “Não há remédio eficaz no Brasil para cessar violações a Diretos Humanos.” (Cristiano Zanin, em 7/Ago/2016). Nos próximos dias, vou conversar com grandes veículos nacionais e internacionais. Sem cortes, sem filtro. Quem quiser ouvir, ouvirá o que ninguém mais pode dizer estando no Brasil. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 1, 2026

A entrevista ao jornal norte-americano abre espaço para que o senador leve suas declarações a um público fora do Brasil. O NYT tem um perfil editorial frequentemente associado a posições progressistas, distante do campo político de Flávio. O parlamentar, no entanto, tem buscado apresentar sua perspectiva sobre os episódios recentes a veículos com diferentes públicos.

O conteúdo da conversa ainda não foi divulgado. A publicação prevista para esta quinta-feira deve permitir conhecer os temas abordados pelos jornalistas e as respostas do senador. A expectativa é que o conteúdo integral da conversa seja publicado pelo veículo internacional nesta quinta-feira.

Em breve entrevista de @FlavioBolsonaro para o @nytimes . https://t.co/nl0oPT32oa — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) November 5, 2026