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Flávio Bolsonaro concede entrevista ao The New York Times: "Em breve"

O candidato derrotado na eleição presidencial conversou com jornalistas do veículo norte-americano após relatar um impasse com a TV Globo sobre as condições para uma entrevista

Flávio Bolsonaro concede entrevista ao jornal norte-americano The New York Times - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
Flávio Bolsonaro concede entrevista ao jornal norte-americano The New York Times - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado na disputa pela Presidência da República em 2026, concedeu entrevista ao jornal norte-americano The New York Times na quarta-feira (4/11). O parlamentar está nos Estados Unidos, de onde pretende ampliar a exposição de suas declarações à imprensa internacional. A conversa com o periódico está prevista para ser publicada nesta quinta-feira (5/11).

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A entrevista integra uma estratégia anunciada por Flávio no domingo (1º/11), quando informou que procuraria veículos de comunicação brasileiros e estrangeiros para falar sobre sua situação. A movimentação ocorre após o senador deixar o Brasil, em circunstâncias que ele atribui a uma perseguição política e judicial. Flávio nega ter fugido do país.

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A escolha do NYT ocorre também após uma tentativa de entrevista com a TV Globo não avançar. Em uma carta publicada na rede social X, o senador afirmou que havia recebido um convite da emissora para uma conversa exclusiva, mas estabeleceu condições para participar. Flávio disse que exigiu a exibição integral da entrevista, sem cortes e sem temas previamente vetados. Segundo ele, a Globo não aceitou os termos e desistiu de realizar a conversa.

Na mesma publicação, o parlamentar acusou a emissora de evitar entrevistá-lo. A crítica foi direcionada também ao Fantástico, que, segundo Flávio, exibiu uma reportagem sobre ele sem oferecer espaço para que apresentasse sua versão dos fatos.

A entrevista ao jornal norte-americano abre espaço para que o senador leve suas declarações a um público fora do Brasil. O NYT tem um perfil editorial frequentemente associado a posições progressistas, distante do campo político de Flávio. O parlamentar, no entanto, tem buscado apresentar sua perspectiva sobre os episódios recentes a veículos com diferentes públicos.

O conteúdo da conversa ainda não foi divulgado. A publicação prevista para esta quinta-feira deve permitir conhecer os temas abordados pelos jornalistas e as respostas do senador. A expectativa é que o conteúdo integral da conversa seja publicado pelo veículo internacional nesta quinta-feira.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 05/11/2026 13:11
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