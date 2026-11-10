Brasil desperdiça potencial econômico na produção de fitoterápicos, diz diretor do Escolhas

Para Leitão, o cenário evidencia a falta de investimentos e de uma política industrial voltada ao setor - (crédito: Paulo Cardoso CB/DA Press)

O diretor-executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão, defendeu que o Brasil invista na produção de medicamentos fitoterápicos para aproveitar o potencial econômico de sua biodiversidade. Segundo ele, o país perde oportunidades ao não transformar a variedade de plantas medicinais da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga em produtos industrializados.

Leitão participou, nesta terça-feira (10/11), do debate “Desafios dos Fitoterápicos no Brasil”, promovido pelo Correio Braziliense, com apoio da TV Brasília. O encontro foi mediado pela jornalista Sibele Negromonte.

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Apesar de possuir a maior biodiversidade do mundo, o Brasil importa medicamentos produzidos a partir de plantas brasileiras que passam por processamento industrial no exterior, especialmente na Alemanha. Para Leitão, o cenário evidencia a falta de investimentos e de uma política industrial voltada ao setor.

“Está muito errado o fato de o Brasil ser essa potência verde, mas, na hora da aplicação industrial, a gente se comporta como um país totalmente subdesenvolvido”, avalia.

O diretor citou um estudo realizado pelo Instituto Escolhas em parceria com a área de pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, que identificou três medidas fundamentais para desenvolver a cadeia produtiva: capacitar médicos para conhecer e prescrever fitoterápicos, utilizar as compras públicas para estimular a demanda e aproximar as pesquisas acadêmicas da aplicação industrial. Ele destacou que, sem profissionais preparados para indicar esses medicamentos, não há procura suficiente para incentivar a produção.

“Esse poder da medicina, o poder prescritivo de estimular a demanda, em que o paciente vai ao médico, o médico prescreve o fitoterápico e chega ao balcão da farmácia, estimula o mercado. Por isso, os médicos brasileiros precisam estudar”, entende.

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