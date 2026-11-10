Porto de Santos sofre ataque cibernético, mas mantém operações

Vista aérea do Porto de Santos, maior da América Latina - (crédito: Reprodução/ Porto de Santos)

O Porto de Santos, o maior da América Latina, sofreu um ataque cibernético que afetou os sistemas online da Autoridade Portuária de Santos (APS). Apesar da indisponibilidade, as operações logísticas do complexo seguem normalmente, sem paralisação de atividades. A companhia informou nesta terça-feira (10/11) por meio de nota ao Correio, que ainda investiga o alcance do ataque e não sabe se houve acesso a dados.

O problema começou na manhã da última sexta-feira (6), após uma queda de energia elétrica. Segundo a APS, a recuperação dos sistemas ocorre de forma gradual. A internet e a telefonia voltaram a funcionar na segunda-feira (9), após três dias de indisponibilidade. No entanto, até a tarde desta terça (10), o site do Porto e outros sistemas internos continuam fora do ar.

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Segundo a nota, a companhia mantém as entradas e saídas de navios, assim como os acessos terrestres ao complexo portuário. Para evitar impactos na rotina, a APS adotou procedimentos de contingência e reforçou as equipes da Guarda Portuária. A Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis de São Paulo (Cesportos-SP) também ampliou a proteção dos acessos.

Parte dos serviços passou a ser prestada por meios alternativos, com controles internos e externos. Entre eles está o Porto Sem Papel, sistema do governo federal que permite o compartilhamento de informações e documentos entre órgãos públicos e empresas que atuam nos portos brasileiros.

A APS afirma que nenhum serviço deixou de ser prestado e que adotou medidas técnicas, administrativas e jurídicas para reduzir possíveis impactos. Equipes de tecnologia trabalham para restabelecer os sistemas, enquanto a causa do incidente e sua extensão seguem sob investigação.