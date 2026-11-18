Com a concentração dos depósitos nesta quarta-feira, o calendário de novembro será concluído - (crédito: MDAS/Divulgação)

*Por Mariana Garcia — A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quarta-feira (18/11), o pagamento de novembro do Bolsa Família para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

A mudança no calendário foi adotada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para reduzir possíveis impactos do fenômeno El Niño sobre as famílias mais vulneráveis.

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Os pagamentos começaram na segunda-feira (16), para quem tem NIS final 1. Na terça-feira (17), receberam os beneficiários com final 2. Com a concentração dos depósitos nesta quarta, o calendário de novembro será concluído.

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Os valores podem ser consultados pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo aplicativo Caixa. Os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para fazer compras em estabelecimentos comerciais, sem precisar sacar o dinheiro. Pelo Caixa Tem, ainda é possível realizar transferências via Pix, pagar contas e boletos.

O saque pode ser feito em casas lotéricas, terminais de autoatendimento da Caixa e correspondentes Caixa Aqui. Também é possível retirar o benefício com o cartão ou por meio de biometria cadastrada em uma agência do banco.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro