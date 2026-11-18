A taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto (9,1%) superava as taxas dos demais níveis de instrução. Para as pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi 5,0%, quase o dobro da verificada para o nível superior completo (3,0%) - (crédito: Honda/ Divulgação)

A taxa de desocupação do terceiro semestre no Brasil foi de 5,2 %, mostrou nesta quarta-feira (18/11) a Pnad Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados também apontaram redução de 0,2 ponto percentual em comparação ao segundo trimestre deste ano, além de um recuo de 0,4 % referente ao terceiro trimestre do ano passado, quando a Pnad Contínua apontou taxa de desocupação de 5,6%.

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Usada para medir a porcentagem de pessoas acima de 14 anos (jovem aprendiz) aptas a trabalhar independente de o contrato ser via carteira assinada, a atual Pnad Contínua reforço um maior aquecimento no mercado de trabalho no Brasil, embora os dados mostrem diferenças nas taxas de desocupação entre estados e nos recortes de gênero e de cor.

Ao comparar o segundo com o terceiro semestre, a desocupação do Pnad Contínua mostrou tanto a diminuição no índice em oito unidades federativas quanto o aumento no estado do Espírito Santo, bem como a estabilidade do índice na maioria dos estados.

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As maiores quedas na taxa de desocupação da Pnad Contínua foram registradas na Bahia (-2 pontos percentuais), seguida por Amapá (-1,9 ponto percentual), Piauí (-1,5 ponto percentual), Alagoas (-1,2 p.p.), Rio Grande do Norte (-1,1 p.p.), Distrito Federal (-1,0 p.p.), Ceará (-0,9 p.p.) e Paraíba (-0,9 p.p.).

Apesar de alguns estados terem registrado recuo no índice avaliado pela Pnad Contínua trimestral, a pesquisa do IBGE mostrou que as maiores taxas de desocupação foram registradas em Pernambuco (8,6%), Amapá (7,9%), Sergipe (7,4%) e Bahia (7,1%). As menores foram em Santa Catarina (2,2%), Mato Grosso do Sul (2,3%), Mato Grosso (2,6%), Paraná (3,0%) e Espírito Santo (3,0%).

Na divisão por gênero, a taxa de desocupação no último trimestre foi de 4,3% para os homens e 6,3% para as mulheres no terceiro trimestre de 2026. Já a taxa de desocupação por cor ou raça ficou abaixo da média nacional (5,2%) para brancos (4,2%) e acima para pretos (6,2%) e pardos (5,8%).

A taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto (9,1%) superava as taxas dos demais níveis de instrução. Para as pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi 5,0%, quase o dobro da verificada para o nível superior completo (3,0%).