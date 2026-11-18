A Anthropic, empresa responsável pelo Claude, assistente de inteligência artificial que concorre com o ChatGPT, vai definir nesta quarta-feira (18/11) o preço das ações que serão vendidas em sua estreia na Bolsa americana. A operação, conhecida como IPO, oferta pública inicial de ações, pode movimentar mais de US$64 bilhões e se tornar uma das maiores aberturas de capital da história.

As ações da Anthropic devem começar a ser negociadas na Nasdaq na quinta-feira (19/11), sob o código ANT. A previsão é de que cada papel seja vendido por um valor de US$70 e US$78.

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A captação pode superar os US$90 bilhões se forem considerados também os US$26 bilhões em aportes privados e empresas como Google, Microsoft e Nvidia. Diante disso, o valor ultrapassaria os US$85,7 bilhões arrecadados pela SpaceX, empresa de Elon Musk, no maior IPO da história, realizado em junho.

A Anthropic pretende vender 825 milhões de ações. Neste teto da faixa indicativa, a oferta movimentaria US$64,35 bilhões, antes de um eventual lote adicional. O preço definitivo ajudará a estabelecer seu valor de mercado, calculado pela multiplicação do preço de cada ação pelo número total de papéis da empresa.

Este valor de mercado é um dos principais pontos de atenção dos investidores. A empresa reportou salto de receita, cerca de US$17 bilhões no 3º trimestre, ante US$16,3 bilhões no 1º semestre.

Mas, na Bolsa, o preço de uma ação não depende apenas do lucro atual da empresa. Os investidores também precisam considerar o quanto é possível ganhar nos próximos anos. Para ter lucro, a Anthropic precisa gerar dinheiro suficiente para cobrir despesas como funcionários, desenvolvimento de tecnologias e infraestrutura de computação. Por isso, o crescimento das vendas é importante, mas não garante que o negócio seja rentável.

Para os investidores brasileiros, as ações chegam a B3 simultaneamente nesta quinta-feira, por um preço abaixo de R$100. Os investidores brasileiros poderão investir no produto diretamente no home broker de sua corretora por meio do código ANTH34.

A Anthropic é uma empresa norte-americana de pesquisa e segurança em inteligência artificial (IA), fundada em 2021 por ex-pesquisadores da OpenAI, incluindo os irmãos Dario Amodei e Daniela Amodei. A companhia atua como uma corporação de benefício público, um modelo jurídico que coloca o desenvolvimento seguro e ético da tecnologia como prioridade equivalente ou superior ao lucro financeiro.

O principal produto da Anthropic é o Claude, uma família de assistentes virtuais e grandes modelos de linguagem (LLMs) que competem diretamente com o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google.