Segundo o BBH, o fluxo de petróleo no Golfo Pérsico está em cerca de 80% em relação aos níveis pré-guerra - (crédito: Magnific)

O petróleo fechou em alta, oscilando ao longo da sessão desta sexta-feira, 20, mas encaminhou a terceira semana consecutiva de queda diante do aumento das exportações no Oriente Médio. O alto fluxo de transporte da commodity contrasta com os recorrentes ataques dos houthis, do Iêmen, e da ofensiva do Irã a embarcações no Estreito de Ormuz.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 1,18% (US$ 0,97), a US$ 83,41 o barril. O petróleo Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 0,64% (US$ 0,59), a US$ 92,57 o barril. Na semana, o WTI e o Brent caíram 5,81% e 3,39%, respectivamente.

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Os fluxos recorrentes por meio do Estreito de Ormuz continuam direcionando os mercados de energia de forma geral, segundo analistas do banco de investimento australiano Macquarie. "A persistência do status quo com o bloqueio do Irã e comboios através do estreito pode manter a pressão sobre os mercados de petróleo, mas não podemos descartar completamente o potencial de escalada", afirmam.

Segundo o Brown Brothers Harriman (BBH), o fluxo de petróleo no Golfo Pérsico está em cerca de 80% em relação aos níveis pré-guerra, o que isso deve levar a uma queda nos preços da gasolina e do diesel. O banco americano também destaca que a principal conclusão do mercado a partir da Declaração dos Chefes de Estado dos EUA-Rússia-China foi o compromisso de aumentar a produção e o fornecimento de produtos petrolíferos refinados.

Ainda assim, as tensões continuam no Oriente Médio. Os houthis dispararam mísseis em Riad, capital da Arábia Saudita, e atingiram um dos maiores cartões postais do reino. No Estreito de Ormuz, dois petroleiros atingiram minas navais e "estão queimando", disse a Marinha da Guarda Revolucionária do Irã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o Irã quer encerrar a guerra no Oriente Médio, mas não busca um acordo "aceitável" para o republicano. O chefe da Casa Branca reiterou que o regime persa nunca terá uma arma nuclear.