O BC anunciou nesta quinta (19) um leilão para a venda de dólares à vista - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O dólar fechou em alta nesta quinta-feira (19/11), cotado a R$ 5,9366, segundo dados do mercado financeiro. A valorização ocorreu mesmo após o Banco Central (BC) realizar uma intervenção no mercado de câmbio. Na Bolsa, o Ibovespa recuou 0,82% e encerrou o dia aos 166.156 pontos.

O BC anunciou nesta quinta (19) um leilão para a venda de dólares à vista. Segundo comunicado da instituição, as propostas foram recebidas entre 12h03 e 12h08 com liquidação prevista para 24 de novembro.

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A atuação ocorreu em meio à pressão sobre o câmbio e às preocupações dos investidores com o cenário econômico brasileiro. Além disso, na quarta-feira (18), o Senado aprovou o chamado Plano Moretti, pacote de medidas do governo federal para reforçar o controle das contas públicas. O projeto ainda será analisado pela Câmara dos Deputados.

A proposta reúne mecanismos de contenção de despesas e mudanças nas regras fiscais, com o objetivo de melhorar o resultado primário do governo, que corresponde à diferença entre receitas e despesas, sem considerar os juros da dívida.