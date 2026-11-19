*Por Mariana Garcia

O Brasil chegou à marca de 10,3 milhões de mulheres à frente de pequenos negócios em 2025, o maior número já registrado. O total representa um crescimento de 27% em dez anos, avanço superior ao observado entre os homens no mesmo período, de 11%.

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Nesta quinta-feira (19/11), quando é celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino, os dados reforçam o avanço da participação das mulheres nos negócios no país. O levantamento é do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE.

O avanço também aparece na abertura de empresas. Em 2025, mais de 2 milhões dos 4,96 milhões de novos registros de microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas foram feitos por mulheres, o equivalente a 42% do total. Foram 320 mil novos negócios a mais em relação ao ano anterior.



As empreendedoras também avançaram na escolaridade e na formalização. Entre 2012 e 2025, aumentou em 20,7 pontos percentuais a proporção de mulheres donas de negócios com ensino superior incompleto ou mais.



Atualmente, 37% delas têm Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), quase quatro pontos percentuais acima da proporção registrada entre os homens.

Internet e inclusão digital

A conectividade é uma das ferramentas que podem ajudar a ampliar as oportunidades para mulheres empreendedoras. No Brasil, programas do Ministério das Comunicações buscam levar internet e capacitação digital a diferentes regiões, inclusive comunidades rurais e áreas de difícil acesso.

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O programa Norte Conectado, por exemplo, utiliza cabos de fibra óptica instalados no leito dos rios amazônicos para ampliar o acesso à internet na região. Já o Computadores para Inclusão oferece cursos gratuitos de capacitação em tecnologia e ferramentas digitais, que podem ajudar empreendedoras a divulgar produtos, alcançar clientes e ampliar as vendas.



Crédito e geração de empregos

O acesso ao crédito também é um dos desafios dos pequenos negócios. Por meio do Fampe Mulher, iniciativa do Sebrae voltada a empresas lideradas por mulheres, já foram contratadas mais de 17,2 mil operações, que somam R$ 1,15 bilhão em crédito garantido. Segundo o Sebrae, a inadimplência nessa linha ficou em 0,06%.



As pequenas empresas também têm participação importante na geração de empregos femininos. De acordo com o estudo Panorama do Emprego 2026, elaborado pelo Sebrae com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), as micro e pequenas empresas concentram cerca de 8,5 milhões de mulheres trabalhadoras, o equivalente a 43% dos postos nesses negócios. A diferença salarial entre homens e mulheres também é menor nesse segmento: 15%, contra 23% nas médias e grandes empresas.



*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves