O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu que a Nvidia deveria restituir Jensen Huang ao cargo de CEO. Huang deixou a liderança da fabricantes americana de chips após a revelação de relacionamentos extraconjugais, incluindo uma suposta espiã da China.
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"Huang tomou decisões erradas, mas é uma pessoa brilhante", disse Trump em coletiva de imprensa na Casa Branca, antes de reforçar a importância da Nvidia para o país. Segundo ele, Huang deveria pedir desculpas e voltar à companhia. "Adoraria ver Huang de volta à Nvidia",disse.
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Por Agência Estado
postado em 20/11/2026 21:17