Pressão cambial: se confirmada até o fechamento, será a sexta sessão consecutiva de aumento no valor da divisa - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O dólar opera em forte alta novamente nesta quinta-feira (19/11). Logo na abertura do mercado, houve um movimento mais intenso de desvalorização do real frente à moeda norte-americana, que chegou a valer R$ 5,91 durante a manhã, o que representa o maior valor intradiário desde abril de 2025. Se confirmada até o fechamento, será a sexta sessão consecutiva de aumento no valor da divisa, o que já reforça um movimento de pressão cambial.

Diante desse cenário de valorização atípica da moeda, o Banco Central interveio na quarta-feira (18), com um anúncio de novos leilões de swap cambial, com o objetivo de conter parte dessa trajetória de alta do câmbio. Os contratos têm vencimento em 4 de janeiro de 2027. Mesmo com o anúncio, o dólar encerrou a sessão nesse dia com um forte avanço de 1,46%.

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Além disso, o real é uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo até o momento nesta semana, desde a segunda-feira (16), com uma queda de 3,5% ante o dólar, na cotação comercial. Nos últimos dias, a moeda norte-americana também tem registrado um movimento de valorização, iniciado na semana anterior, após o resultado das eleições de meio de mandato no país, as midterms.

O mercado ainda acompanha com nível elevado de ceticismo o projeto de lei complementar, aprovado ontem no Senado, que promove um ajuste fiscal para ajustar as despesas e receitas em 2027, em busca do superavit de 0,5% neste exercício.

Da forma como está redigido o texto do projeto, o governo espera abrir um espaço fiscal entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões, que seriam obtidos por meio de cortes de gastos e aumento da carga tributária sobre determinados setores.

O pacote prevê um corte amplo dos benefícios tributários, que passam a ser reduzidos de maneira linear, de 10% a 20%. Fora isso, a base do governo no Congresso ainda pretende mexer na questão dos supersalários, além de aumentar a tributação sobre grandes fortunas e investimentos.

Ajuste não é estrutural, dizem especialistas

Para o analista da Ouro Preto Investimentos Sidney Lima, as compensações tributárias propostas no plano de Moretti seriam mais uma tentativa de reforçar a arrecadação do que um ajuste fiscal, propriamente.

“O governo melhora temporariamente suas contas, mas transfere parte do problema para o caixa das empresas, especialmente da indústria e de setores que dependem de capital de giro”, destaca Lima, que, no caso das companhias, acredita que esse cenário pode gerar uma redução dos investimentos, além de maior necessidade por um financiamento, em razão dos juros altos.

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A discussão das medidas, para o professor Lucas Minucci, que leciona Administração Financeira na PIB The New College, deveria partir de uma premissa que entende que a melhora do resultado anual não deveria necessariamente indicar a estabilização da trajetória da dívida.

Ele destaca a projeção feita pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que aponta para um possível crescimento da proporção dívida/PIB nos próximos anos até chegar a 100% antes do fim da década.

Diante disso, o especialista acredita que o governo deve focar em dar uma sinalização mais eficiente ao mercado. “Os juros altos reduzem a capacidade de planejamento das famílias e das empresas. O verdadeiro teste do ajuste não será apenas entregar uma melhora fiscal em 2027, mas criar condições para que o país consiga financiar crescimento com juros estruturalmente menores”, aponta Minucci.

