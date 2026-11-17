Presidente da Abrafrutas também comentou pesquisa da associação sobre os hábitos de consumo de frutas pelos brasileiros - (crédito: Edla Lula/CB)

Em meio à associação entre as dívidas de produtores rurais e a queda de 66,5% no lucro líquido ajustado do terceiro trimestre do Banco do Brasil, o presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Waldyr Promicia, afirmou que os juros elevados e os efeitos do El Niño têm dificultado o pagamento dos débitos. Segundo ele, a Selic, atualmente em 13,75% ao ano, e as condições climáticas adversas comprometem a capacidade dos produtores de manter a adimplência com a instituição.

"Queria deixar bem claro que o produtor rural quer pagar suas dívidas, mas não está podendo pagar agora. Ele precisa, sim, de um fôlego e está até esperando que os juros baixem para poder honrar seus compromissos", disse Promicia ao comentar as dívidas contraídas por produtores de frutas e derivados com o Banco do Brasil.

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Ao Correio, o representante da associação frisou a importância de manter a adimplência com o Banco do Brasil para conseguir solicitar crédito no futuro. "Ninguém quer ser caloteiro. (...) Se eu não pago, depois eu não pego mais crédito. O crédito é um fluxo natural na vida do produtor rural. Eu pago hoje, pego amanhã, pago a dívida de hoje, pego amanhã... É natural isso", pontuou.

Hábitos de consumo

Além de comentar as dívidas com o Banco do Brasil, o presidente da Abrafrutas repercutiu uma pesquisa feita pela associação sobre os hábitos de consumo dos brasileiros. Realizado com 1.520 pessoas maiores de 18 anos, entre 24 de agosto e 2 de setembro, o levantamento mostrou que 34,7% dos entrevistados apontam os preços elevados como principal entrave à compra. Por outro lado, 58,9% citam os benefícios à saúde como um dos principais motivos para consumir frutas.

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Além dos benefícios à saúde e dos preços elevados, a pesquisa identificou outros fatores que influenciam o consumo de frutas. Promoções e a boa aparência dos produtos nos pontos de venda estimulam a compra, respectivamente, para 34,8% e 28,6% dos entrevistados.