Redução nas refinarias deve ser repassada para o consumidor final - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publica amanhã o resultado do Levantamento de Preços de Combustíveis referente ao período de 15 a 21 de novembro.

O levantamento é normalmente divulgado às sextas-feiras, mas teve a publicação adiada em razão do feriado da Consciência Negra.

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Na pesquisa sobre os preços de revenda de etanol hidratado, diesel, diesel S-10, gasolina comum e aditivada, gás liquefeito de petróleo (GLP) e gás natural veicular (GNV), a semana de 8 a 14 de novembro apresentou comportamento praticamente estável nos postos de abastecimento.

O diesel S-10 registrou queda de 0,13%, para R$ 7,29 por litro, enquanto a gasolina subiu 0,15%, para R$ 6,48 por litro. O botijão de GLP de 13 quilos, conhecido como gás de cozinha, também teve ligeira elevação de 0,10%, para R$ 115,33.