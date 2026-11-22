Dados da Serasa Experian apontam que, entre 27 e 30 de novembro de 2025, foram registradas 29.689 tentativas de fraude em pedidos de comércio eletrônico, com R$ 30,7 milhões em prejuízos potenciais - (crédito: CardMapr.nl/Unsplash)

A proximidade da Black Friday, em 27 de novembro, e das compras de Natal acendem o alerta para o avanço das fraudes digitais. Com inteligência artificial (IA), criminosos criam anúncios, mensagens e páginas falsas mais convincentes, dificultando a identificação de golpes. Além dos prejuízos financeiros, as fraudes ameaçam a confiança dos consumidores e podem afetar as vendas de empresas legítimas.

Dados da Serasa Experian apontam que, entre 27 e 30 de novembro de 2025, foram registradas 29.689 tentativas de fraude em pedidos de comércio eletrônico, com R$ 30,7 milhões em prejuízos potenciais. O aumento das transações amplia as oportunidades para criminosos, que recorrem a lojas virtuais clonadas, QR Codes adulterados e roubo de credenciais.

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Para o economista Otto Nogami, professor do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), o problema vai além da segurança individual e afeta o funcionamento do mercado. A dificuldade de identificar ofertas legítimas amplia a assimetria de informação entre compradores e vendedores, aumenta os custos de transação e prejudica a eficiência econômica.

A desconfiança também afeta empresas que atuam corretamente. Ao questionar a autenticidade das promoções, o consumidor passa mais tempo verificando preços, vendedores e condições de pagamento. Com isso, ofertas legítimas podem perder espaço para anúncios fraudulentos aparentemente mais vantajosos.

O comportamento dos consumidores também é afetado. Contagens regressivas, mensagens de urgência, descontos elevados e falsas indicações de estoque limitado estimulam decisões precipitadas ao explorar a aversão à perda e a sensação de oportunidade passageira.

Assim, as fraudes não provocam apenas perdas financeiras, mas também reduzem o número de transações pela falta de confiança. O problema prejudica a concorrência e aumenta os custos das empresas com mecanismos adicionais de proteção.

Sofisticação

Para Rodolfo Oliveira, advogado da área de Meios de Pagamentos e Fintechs do escritório Barcellos Tucunduva Advogados, o aumento das transações durante a Black Friday amplia o espaço para a atuação de criminosos. "A inteligência artificial amplia a capacidade de produzir abordagens convincentes e automatizar ataques", explica.

Entre os principais riscos estão a falsificação de lojas e anúncios, o roubo de credenciais e o direcionamento de pagamentos para contas controladas por fraudadores. Uma das práticas recorrentes envolve QR Codes adulterados, que podem direcionar o dinheiro para destinatários diferentes dos anunciados.

O advogado Luiz Fernando Plastino, especialista em Propriedade Intelectual, Privacidade e Proteção de Dados e Direito de Informática, também do escritório Barcellos Tucunduva Advogados, recomenda conferir as informações do recebedor antes de concluir qualquer pagamento. "Os QR Codes de Pix devem levar ao aplicativo normal de pagamento, não para um website e, principalmente, não devem trazer arquivos para download", alerta.

A engenharia social também é usada em golpes. Com dados pessoais das vítimas, criminosos enviam mensagens falsas sobre entregas, cobranças e pendências em pedidos para induzir o acesso a links fraudulentos ou pagamentos indevidos.

Plastino recomenda acompanhar as compras apenas pelos canais oficiais das lojas e desconfiar de solicitações inesperadas. Ele ressalta que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o Código de Defesa do Consumidor estabelecem obrigações de segurança e proteção de dados. A responsabilização das empresas, porém, depende das circunstâncias, das medidas adotadas e da relação entre eventuais falhas e os prejuízos. "Não é qualquer vazamento de dados que automaticamente vai levar à responsabilização", esclarece.

Ataques

O risco vai além das fraudes contra consumidores. Às vésperas da Black Friday, o comércio eletrônico também enfrenta ataques à infraestrutura tecnológica, capazes de instabilizar sistemas nos períodos de maior movimento.

Os professores Jéferson Nobre e Alberto Schaeffer Filho, do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), alertam para duas frentes de atuação dos criminosos: fraudes contra consumidores e ataques aos sistemas das varejistas.

Entre as estratégias estão o uso de redes de dispositivos comprometidos, conhecidas como botnets, e de proxies residenciais, que dificultam a identificação de atividades maliciosas. Ataques relâmpago, que duram menos de um minuto, podem provocar instabilidade na finalização das compras e perdas imediatas de receita.

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A instabilidade também pode levar consumidores a buscar o produto em outras lojas por meio de buscadores e redes sociais, aumentando a exposição a anúncios falsos, domínios clonados e páginas criadas para roubar dados e interceptar pagamentos.

A inteligência artificial tem papel duplo nesse cenário: ajuda a identificar vulnerabilidades e proteger sistemas, mas também facilita a criação de ferramentas para ataques.

Um dos pontos de atenção é o chamado vibe coding, prática de desenvolver sistemas e páginas por meio de comandos em linguagem natural para ferramentas de IA. O professor Jéferson Nobre alerta que um sistema funcional não é necessariamente seguro. Dados da Veracode indicam que 45% das amostras de código geradas por IA apresentam vulnerabilidades críticas relacionadas ao OWASP Top 10.

Os professores defendem que o varejo também incorpore IA aos mecanismos de defesa, com identificação automatizada de vulnerabilidades, retirada antecipada de domínios falsos do ar e respostas mais rápidas a ataques.

Ação conjunta

Além do investimento em tecnologia, a proteção depende da atuação de consumidores, varejistas e instituições financeiras. Segundo Rodolfo Oliveira, as empresas precisam monitorar anúncios e páginas que imitam marcas conhecidas, reforçar a autenticação de usuários, identificar transações suspeitas e preparar equipes para responder rapidamente às ocorrências.

No sistema financeiro, as regras do Banco Central estabelecem mecanismos de gerenciamento de riscos e compartilhamento de indícios de fraude. O Mecanismo Especial de Devolução (MED), utilizado em situações de fraude envolvendo o Pix, pode auxiliar na recuperação dos valores, mas não garante o ressarcimento. “A fraude pode começar fora da instituição financeira ou de pagamento e chegar ao pagamento com aparência de legitimidade”, ressalta Rodolfo.

O Sicredi também reforça a necessidade de atenção durante o período promocional. Pesquisa da Abecs, em parceria com o Instituto Datafolha, realizada para a Black Friday de 2025, apontou que 42% dos brasileiros pretendiam aproveitar a data para comprar produtos ou serviços, com gasto médio estimado em R$ 1.422. O levantamento mostrou ainda que 48% dos entrevistados tinham preferência pelo comércio eletrônico.

Para Márcio Leite Machado, superintendente de Segurança do Sicredi, a expectativa por uma boa oferta não deve se sobrepor aos cuidados com a proteção financeira. “Durante a Black Friday, é importante que o consumidor não deixe a expectativa por uma boa oferta se sobrepor aos cuidados com a segurança. Verificar a procedência de sites e vendedores, conferir as informações antes de realizar pagamentos e desconfiar de mensagens que criam um senso de urgência são atitudes que ajudam a reduzir a exposição a golpes. A prevenção também passa por reconhecer abordagens suspeitas e buscar sempre os canais oficiais das empresas e instituições financeiras”, afirma.

Entre as orientações estão desconfiar de preços muito abaixo dos praticados no mercado, evitar links recebidos por mensagens, conferir o endereço eletrônico das lojas e verificar os dados do destinatário antes de concluir pagamentos por Pix ou boleto. O uso de cartões virtuais em compras on-line e o acompanhamento frequente das movimentações financeiras também são medidas recomendadas.

A principal orientação é não confundir desconto com economia. Uma compra só representa vantagem quando o preço é realmente competitivo, o produto atende a uma necessidade e a operação é segura. Para os especialistas, preservar a confiança no comércio eletrônico é também uma condição para manter o funcionamento saudável do mercado e a concorrência entre empresas.

Como se proteger

Pesquise o histórico de preços. Compare o preço atual com o praticado nas semanas anteriores. Um desconto de 50% pode ser ilusório se o preço tiver sido elevado artificialmente antes da promoção. Desconfie de ofertas excessivamente vantajosas. Preços muito inferiores aos encontrados no mercado podem indicar produtos falsificados, lojas fraudulentas ou golpes. Verifique a reputação da loja. Consulte o CNPJ, os canais de atendimento e os registros de reclamações. Dê preferência a fornecedores conhecidos ou com histórico verificável. Evite comprar por links recebidos em mensagens. Golpistas frequentemente utilizam WhatsApp, SMS, redes sociais e anúncios patrocinados para direcionar consumidores a páginas falsas. Acesse o site oficial digitando o endereço. Confira o endereço eletrônico. Verifique se o domínio corresponde à loja verdadeira. O cadeado e o protocolo HTTPS indicam uma conexão criptografada, mas não garantem que o vendedor seja legítimo. Tenha cuidado com pagamentos via Pix. Confira o nome e os dados do destinatário antes de confirmar. Desconfie quando uma loja desconhecida exige pagamento exclusivamente por Pix ou transferência. Compare o preço total da compra. Frete, taxas e condições de entrega podem eliminar a vantagem do desconto anunciado. Evite o endividamento por impulso. Parcelas aparentemente pequenas podem comprometer a renda futura. Considere o custo total da compra e eventuais juros do financiamento. Conheça seus direitos. Nas compras realizadas pela internet, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em regra, o direito de arrependimento em até sete dias após o recebimento do produto. Guarde os comprovantes. Salve anúncios, capturas de tela, confirmação do pedido, condições de pagamento e prazo de entrega. Esses registros podem ser fundamentais em eventuais reclamações.