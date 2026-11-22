Em entrevista ao Correio, Tang afirmou que os empresários da China também estão de olho no agronegócio, nos minerais críticos e nos data centers brasileiros - (crédito: Divulgação/Câmara de Comércio e Indústria Brasil China)

O número de turistas de negócios chineses no Brasil deu um salto de 70% em comparação com o ano passado, segundo levantamento da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), validado pelo Ministério do Turismo.

Para o presidente binacional da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China (CCIBC), Charles Tang, esse movimento de empresários chineses é explicado pelo fato de os orientais enxergarem o Brasil como uma possibilidade de acesso a mercados europeus por meio do acordo de livre-comércio entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia (UE).

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"Isso tornou o Brasil ainda mais atrativo", disse Tang, ao comentar o interesse de empresários chineses em produzir no Brasil para exportar seus produtos à UE com redução de até 90% das tarifas.

Em entrevista ao Correio, Tang afirmou que os empresários da China também estão de olho no agronegócio, nos minerais críticos e nos data centers brasileiros. Ele fala ainda sobre as linhas de financiamento de bancos chineses para importadores brasileiros e projeta que o fluxo de executivos continuará crescendo nos próximos quatro anos. Confira os principais trechos da entrevista:

A CCIBC acompanha o aumento de executivos chineses que vêm ao Brasil desde o ano passado?

Acompanhamos bastante, porque a Câmara traz muitos investimentos chineses para o Brasil e ajuda muitos brasileiros a ir à China, conhecer o país e comprar produtos lá. Também conseguimos para as empresas brasileiras financiamento de bancos de fomento do governo chinês, com linhas para quem importa da China a 3% ao ano, com três anos de carência e cinco para pagar. Quando falo isso, o brasileiro acha que são 3% ao mês, porque a nossa realidade de juros é outra.

O que explica esse salto de visitantes de negócios?

Nas palestras que faço para grupos empresariais na China, sempre digo que, se vierem montar uma indústria aqui, não estarão mirando só o mercado brasileiro, mas o dos cinco países do Mercosul. E, desde que o Mercosul assinou o acordo com a Europa, que pode baixar em até 90% as tarifas, eles passam a ter acesso também ao mercado europeu. Isso torna o Brasil muito atrativo.

Ou seja, se a China fabricar no Brasil, os produtos serão brasileiros e poderão se beneficiar do acordo?

Isso. A necessidade de montar no Brasil traz muitos chineses que querem instalar fábricas aqui para abastecer os mercados brasileiro, americano e europeu. Com o acordo, cada vez mais empresas vão querer montar fábricas no Brasil.

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Quais setores mais chamam a atenção desses empresários?

Todos. Há as fábricas de montagem, a mineração, que é muito importante, e o agronegócio. A excelência da agricultura fez do Brasil o celeiro do mundo, e o Brasil ajuda a garantir a segurança alimentar do povo chinês. Os chineses querem entrar cada vez mais também no setor agrícola. O Brasil, além disso, garante os minérios estratégicos necessários para o avanço tecnológico e industrial da China. Esse casamento entre os dois gigantes é muito benéfico para ambos.

E os data centers? Neste ano foi sancionada a Lei do Redata, que criou um regime fiscal específico para esses investimentos.

O líder mundial em data centers não são os Estados Unidos, é a China. Acho que a China vai ajudar o Brasil a crescer muito.

Qual é o perfil desse visitante? Quanto tempo ele fica no país?

Normalmente vem mais de uma pessoa e elas ficam o tempo necessário para fazer as análises de mercado e os negócios. Fazemos muitos grupos de empresas chinesas que vêm vender transformadores, fios, cabos e equipamentos de distribuição de energia elétrica ou que vêm comprar algodão, soja e açúcar. Há também as que vêm vender equipamentos industriais e instalar fábricas de automóveis, ônibus e caminhões. Estou trazendo um caminhão da China que puxa 40 toneladas e tem autonomia de 450 km. Vai ser um sucesso nas estradas brasileiras, principalmente com o preço atual da gasolina e do diesel.

Como a China enxerga o Brasil em infraestrutura e tecnologia?

A China investe em infraestrutura, e nenhum país cresce sem ela. A ferrovia São Paulo-Campinas é um pequeno exemplo. A ferrovia bioceânica, já assinada, vai dar um empurrão gigantesco na economia, e há ainda a ponte Salvador-Itaparica. A China também é o país que está trazendo novas tecnologias para o Brasil, como a Huawei fez com o 5G e, hoje, as montadoras de automóveis. O importante é que essas tecnologias ficam no Brasil: os engenheiros e os operários que trabalham nessas fábricas são brasileiros e absorvem esse conhecimento.

Qual a expectativa para os próximos anos na vinda de empresários chineses ao Brasil?

Esse turismo de negócios só tende a aumentar, pelo menos pelos próximos quatro anos. Com o crescimento do fluxo, a oferta de voos entre Brasil e China também cresce. Hoje já há vários voos praticamente diretos: o da China faz uma parada de duas horas em Madri (Espanha) para reabastecer, e o da Etiópia para em Adis Abeba (capital da Etiópia). Com mais turismo comum e empresarial, vai ter que haver mais voos.