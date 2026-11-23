O elevado Risco Brasil e as incertezas fiscais e econômicas que impactam o cenário financeiro do país - (crédito: Flow)

O Risco Brasil atingiu 175,36 pontos-base no fechamento de mercado de sexta-feira (20/11). Medido pelo Credit Default Swap de 5 anos, o indicador alcançou o maior nível registrado desde meados de 2025, patamar comparável ao intervalo de maio e junho daquele ano.

O índice funciona no mercado internacional como um seguro contra o calote da dívida soberana. Quanto maior a pontuação apresentada, mais caro fica proteger aportes financeiros no país e maior se torna a desconfiança externa sobre a capacidade de pagamento do governo federal.

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A taxa acumulou forte escalada recente. Em 8 de outubro de 2026, logo após o primeiro turno das eleições presidenciais, o indicador atingiu a mínima recente de 108,81 pontos-base sob expectativa de maior ajuste fiscal. Em 26 de outubro de 2026, no dia seguinte ao segundo turno, o valor saltou 26% para 151,67 pontos, totalizando alta superior a 60% no período.

Fatores que impulsionaram a pontuação

A elevação recente do índice reflete três fatores econômicos centrais:

incerteza fiscal pós-eleição: investidores cobram sinais objetivos de equilíbrio das contas públicas e contenção da trajetória da dívida após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fim de outubro;

pacote considerado insuficiente: o Senado aprovou o Plano Moretti, voltado ao reforço de até R$ 56,1 bilhões no resultado primário de 2027, mas analistas apontam que o texto apenas adequa o Orçamento sem sanar a despesa estrutural;

indefinição na Fazenda: o anúncio oficial do novo ministro está previsto somente para dezembro, o que eleva a cautela quanto à condução e à autonomia da política econômica.

Impactos na economia

O avanço da pontuação afeta a atividade nacional por meio de dois canais:

custo de crédito mais alto: a pior percepção de risco encarece captações no exterior voltadas ao governo e a empresas brasileiras;

pressão sobre juros e atividade: o estresse fiscal restringe espaço para cortes na taxa Selic e impulsiona projeções de desaceleração, gerando alertas de economistas sobre perigo de estagnação ou recessão técnica em 2027 se um ajuste mais amplo não for apresentado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.