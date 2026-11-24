24.11.2026 Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press. Rodrigo Spada, presidente da FEBRAFITE, .. o convidado de Denise Rothenburg e Mila Ferreira no est..dio da Reda....o do Correio - (crédito: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press)

Durante o programa Correio Entrevista, nesta terça-feira (24/11), o presidente da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), Rodrigo Spada, avaliou o ajuste fiscal sancionado por Lula como uma mudança de pensamento do governo e um compromisso com o ajuste das contas públicas.

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Para ele, além do ajuste fiscal, são necessárias medidas de desburocratização e melhoria do ambiente de negócios. Ele destacou a relevância da reforma tributária que promete um aumento automático da arrecadação, sem aumento de carga tributária.

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“Com medidas de eficiência do aparato estatal, a gente consegue fazer esse ajuste sem cortar políticas sociais, ainda mais em um país com tanta desigualdade como o nosso”, afirmou às jornalistas Denise Rothenburg e Mila Ferreira.

Rodrigo também comentou sobre a proposta de emenda constitucional que trata da contribuição previdenciária que os aposentados no serviço público fazem. Para ele, a cobrança é injusta por continuar penalizando quem já cumpriu todos os requisitos e adquiriu o direito à aposentadoria. Spada ressaltou que a proposta busca restabelecer a isonomia, já que o trabalhador da iniciativa privada deixa de contribuir assim que se aposenta.

Quando questionado sobre o impacto orçamentário dessa PEC em um momento de corte de gastos, o presidente da Febrafite explicou que o custo dela para a União é estimado em R$ 2,16 bilhões, um valor modesto quando comparado à meta do ajuste fiscal, que busca economizar entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões.

Ao abordar a Reforma Tributária, Spada esclareceu que o split payment recolherá impostos automaticamente apenas nas transações entre empresas, coibindo a sonegação de "notas frias" sem provocar qualquer impacto no consumidor final no balcão de supermercados ou restaurantes. O dirigente também enfatizou a inclusão do cashback, mecanismo que devolverá parte dos tributos pagos a cerca de 70 milhões de pessoas cadastradas no CadÚnico, registro que do Governo Federal que identifica famílias de baixa renda no Brasil.

Em relação ao cronograma da Reforma Tributária, Spada se declarou contrário à inclusão de mais um ano de testes na transição. O convidado enfatizou que atrasar a regulamentação tira a previsibilidade do setor produtivo e defendeu a manutenção do início da implementação para janeiro de 2027.

Assista à entrevista completa:



*Estagiária sob supervisão de

